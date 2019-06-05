banner1005
Siyasi partilerde bayramlaşma mesaisi
Siyasi partilerde bayramlaşma mesaisi
Almanya’dan Yunanistan açıklaması
Almanya’dan Yunanistan açıklaması
Çorlu'da kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Çorlu'da kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Çaykur Rizespor İsmail Kartal ile sözleşme imzalayacak

Çaykur Rizespor, prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör İsmail Kartal ile yarın sözleşme imzalayacak.

Çaykur Rizespor İsmail Kartal ile sözleşme imzalayacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör İsmail Kartal ile yarın sözleşme imzalayacak.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yarın Rize'ye gelecek teknik direktör İsmail Kartal ile kulüp başkanı Hasan Kartal'ın da katılacağı törende, saat 14.00'te Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Karadeniz ekibinin sezonu tamamladığı teknik direktör Okan Burak ile yolları ayrılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Çaykur Rizespor #ismail kartal
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.