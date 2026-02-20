🔴 Çaykur Rizespor – Kocaelispor CANLI İZLE! Rizespor – Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 23. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Kocaelispor’u konuk ediyor.

İki ekip sezonun ilk yarısında karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlanmıştı.

Rizespor, ligde geride kalan 22 haftada 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kocaelispor ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 30 puan topladı. Konuk ekip haftaya 7. sırada girdi.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Kocaelispor’da Mahamadou Susoho ile Mateusz Wieteska sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan Aleksandar Jovanovic’in ise maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Çaykur Rizespor’da Alikulov sakatlığı, Papanikolaou ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

RİZESPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan karşılaşma saat 20.00’de başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11’LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil.

Kocaelispor: Gökhan, Haidara, Smolcic, Balogh, Ahmet, Show, Linetty, Churlinov, Rivas, Agyei, Petkovic.