Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı hangi kanalda?

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Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 49 puanla 3. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altay'ı 3-1 ile geçmeyi başaran Manisa FK, topladığı 42 puanla 8. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

ÇAYKUR RİZESPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 29. haftasındaki Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı 29 Mart Çarşamba günü oynanacak.