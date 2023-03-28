Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 49 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altay'ı 3-1 ile geçmeyi başaran Manisa FK, topladığı 42 puanla 8. sırada yer alıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 29. haftasındaki Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı 29 Mart Çarşamba günü oynanacak.