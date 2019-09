Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Kartal, "İsteriz ki her maça çıkıp üç puan alalım. Kazanamıyorsak da asla mağlup olmayacağız. Bu ligde puan puandır." dedi.

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, Süper Ligin 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahalarında karşılaşacakları Gazişehir Gaziantep maçına ilişkin, "İsteriz ki her maça çıkıp üç puan alalım. Kazanamıyorsak da asla mağlup olmayacağız. Bu ligde puan puandır." dedi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın iyi yolda olduğunu, eksikleri gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Gazişehir Gaziantep maçının Göztepe maçından daha zor olacağını belirten Kartal, "Orta veya hücum hattında daha hızlı oyuncuları var. Bunları düşünerek ve planlarını yaparak bu maça hazırlanıyoruz. İsteriz ki her maça çıkıp üç puan alalım. Kazanamıyorsak da asla mağlup olmayacağız. Bu ligde puan puandır. Hafta sonu da oynayacağımız Gazişehir Gaziantep maçını kazanıp üç puan almak istiyoruz." diye konuştu.



"Bu ligdeki hedefiniz neyse onları çok iyi belirlemeniz gerekiyor"

Kartal, bu ligin şakası olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Herkesin bunu bilmesi gerekir. Hiç puanı olmayan Gençlerbirliği gidip Trabzonspor'a iki gol atıp bir puan alıyor. Maçı da kazanabilirdi. Alanyaspor da Fenerbahçe karşısında çok disiplinli oynadı. İnsanlar şunu bekliyor, maçı kazandı ama Alanyaspor çok iyi oynuyor. Çok iyi oynamadı. Müthiş bir takım savunması yaparak ve mücadele ederek maçı kazandı. Bazıları diyor ki Alanyaspor üretmiyor. Bazı maçlarda stratejiniz bu olacak. Bu tip takımlara karşı oynamaya kalkarsanız size cezayı çok çabuk keserler. Bu ligi iyi bilmeniz gerekiyor. Bu ligdeki hedefiniz neyse onları çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Bu maç bütün takımlara örnek bir maçtır."



"Türkiye'de yerli hocalar başarılı durumdalar"

Son yıllarda Türkiye liginin çok zor olduğunu ifade eden Kartal, "Çok tehlikeli bir lig. Bu ligdeki futbolcuları ve oynanan futbolu iyi bilmeniz lazım. Bu ligin antrenörlerini iyi tanımanız lazım. Son yıllarda buraya yabancı hocalar geldiklerinde ligi ve futbolcuları iyi tanımadığı için genelde çoğu başarısız oldu. Başarısızlıktan dolayı Türkiye'deki kulüpler yerli hocalara döndüler. Yerli hocalar başarılı durumdalar. Herkes görevini çok iyi yapıyor. İnşallah böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Kartal, hakemler konusuna da değinerek, "Hakemlerimiz gördüğünü çalsın. Adaletli şekilde bugüne kadar nasıl yönettiyseler bizim maçı da öyle yönetsinler. Başka bir şey istemiyoruz. Biz zaten sahada gerekli mücadeleyi veriyoruz. Vermeye de devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.