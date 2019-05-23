banner1005
Tatar: Türkiye ile aynı düşünüyoruz
Tatar: Türkiye ile aynı düşünüyoruz
Tuzla'da çocuğu darbeden kişiye dava
Tuzla'da çocuğu darbeden kişiye dava
Nihat Özdemir, başkan adaylığını açıkladı
Nihat Özdemir, başkan adaylığını açıkladı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Çaykur Rizespor'un 'tekrar' talebine Tahkim Kurulundan ret

TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'un Galatasaray'la yaptığı maçın kural hatası iddiasıyla tekrarlanması talebine ilişkin TFF Yönetim Kurulunun vermiş olduğu ret kararını onadı.

Çaykur Rizespor'un 'tekrar' talebine Tahkim Kurulundan ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'un Galatasaray'la yaptığı maçın kural hatası iddiasıyla tekrarlanması talebine ilişkin TFF Yönetim Kurulunun vermiş olduğu ret kararını onadı.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçla ilgili Rize temsilcisinin tekrar talebinin TFF Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Tahkim Kurulunun da Çaykur Rizespor'un itirazını reddederek kararı onadığı kaydedildi.

Öte yandan Tahkim Kurulunun, Akhisarspor'a TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 200 bin lira para cezasını 100 bin liraya düşürdü belirtildi.

Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 20'şer bin lira para cezalarını ise onadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Çaykur Rizespor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.