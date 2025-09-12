Cedi Osman belirsiz: Türkiye-Yunanistan EuroBasket yarı final maçı öncesi kritik gelişme

Türkiye, Yunanistan ile oynanacak kritik EuroBasket yarı final maçı öncesinde büyük endişe yaşıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Cedi Osman belirsiz: Türkiye-Yunanistan EuroBasket yarı final maçı öncesi kritik gelişme
Yayınlanma:

Milli Takım’ın en önemli oyuncularından biri olan Cedi Osman, Polonya ile oynanan çeyrek final maçında yaşadığı ayak sakatlığı nedeniyle Giannis Antetokounmpo’nun liderliğindeki Yunanistan karşısında forma giyemeyebilir.

Perşembe günü yapılan maç öncesi antrenmanda Osman, takım arkadaşlarıyla çalışamadı. Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, oyuncunun etkilenen bölgesine tedavi uygulandığını ve sahaya çıkmasının garanti olmadığını doğruladı.

Ataman, basına yaptığı açıklamada, "Cedi tedavi görüyor. Takımla antrenmanlara çıkamadı ve durumu maç saatinde belli olacak," dedi. Ayrıca, "En büyük endişemiz ayağında stres kırığı olmasıydı. Neyse ki bu durumdan kurtuldu. Ancak o bölgedeki kemikte iltihaplanma var ve ayağına ağırlık vermesini engelliyor," ifadelerini kullandı.

EuroBasket boyunca Türkiye’nin yarı finallere yükselmesinde kilit rol oynayan Cedi Osman, Panathinaikos’ta forma giyiyor ve turnuva boyunca yedi maçta ortalama 14,9 sayı, 2,4 ribaund ve 1,6 asist üretti.

İstanbul Küçükçekmece’de korkutan yangın: 1 can kaybı, 1 ağır yaralıİstanbul Küçükçekmece’de korkutan yangın: 1 can kaybı, 1 ağır yaralıYurt
cedi osman basketbol
Günün Manşetleri
Aylık gelirini ve yüksek lisansını açıkladı
Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu
İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın karanlık bağlantıları
Can Holding soruşturması derinleşiyor
Müdürün telefonundan çıkanlar kan dondurdu
"İsrail’e karşı güçlü kararlar alınmalı"
Ankara ve 14 ilde eş zamanlı operasyon
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu
Lojistik deposu alevlere teslim oldu
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
Çok Okunanlar
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar?
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor
Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?
İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın karanlık bağlantıları İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın karanlık bağlantıları