Cedi Osman belirsiz: Türkiye-Yunanistan EuroBasket yarı final maçı öncesi kritik gelişme

Milli Takım’ın en önemli oyuncularından biri olan Cedi Osman, Polonya ile oynanan çeyrek final maçında yaşadığı ayak sakatlığı nedeniyle Giannis Antetokounmpo’nun liderliğindeki Yunanistan karşısında forma giyemeyebilir.

Perşembe günü yapılan maç öncesi antrenmanda Osman, takım arkadaşlarıyla çalışamadı. Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, oyuncunun etkilenen bölgesine tedavi uygulandığını ve sahaya çıkmasının garanti olmadığını doğruladı.

Ataman, basına yaptığı açıklamada, "Cedi tedavi görüyor. Takımla antrenmanlara çıkamadı ve durumu maç saatinde belli olacak," dedi. Ayrıca, "En büyük endişemiz ayağında stres kırığı olmasıydı. Neyse ki bu durumdan kurtuldu. Ancak o bölgedeki kemikte iltihaplanma var ve ayağına ağırlık vermesini engelliyor," ifadelerini kullandı.

EuroBasket boyunca Türkiye’nin yarı finallere yükselmesinde kilit rol oynayan Cedi Osman, Panathinaikos’ta forma giyiyor ve turnuva boyunca yedi maçta ortalama 14,9 sayı, 2,4 ribaund ve 1,6 asist üretti.