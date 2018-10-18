NBA'de sezonun ilk maçına çıkan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Toronto Raptors'a 116-104 yenildiği maçta 17 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Toronto Raptors'a 116-104 yenildiği maçta sezona "double-double" yaparak başladı.



NBA'e 11 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers'ta sezonun ilk maçına çıkan Cedi Osman, Toronto Raptors'a 116-104 mağlup oldukları mücadeleye ilk 5'te başlayarak 33 dakika süre aldı. Karşılaşmada 17 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans sergileyen Cedi Osman, ayrıca 4 asist, 2 top çalmayla oynadı.



Cavaliers'ta Kevin Love 21, George Hill ve Jordan Clarkson 15'er sayı buldu.



San Antonio Spurs'ten transfer edilen Kawhi Leonard, 24 sayı, 13 ribauntluk performansıyla Raptors'ın sezona galibiyetle başlamasında önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Kyle Lowry ise 27 sayı üretti.

Ersanlı Bucks, deplasmanda galip geldi



Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 113-112 mağlup etti.



Kenardan gelerek 28 dakika süre alan Ersan İlyasova, takımının galibiyetine 13 sayı, 9 ribaunt, 2 asistlik katkı sağladı. Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı, 18 ribaunt, 8 asistle galibiyette başrol oynadığı Bucks'ta Khris Middleton 19, Eric Bledsoe 17 sayı kaydetti.



Hornets'ta Kemba Walker'ın 41 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takımda Malik Monk 18, Jeremy Lamb ve Michael Kidd-Gilchrist 10'ar sayı attı.



NBA'e 3 maçla devam edilecek.



Sonuçlar



Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 112-113



Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 103-100



Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 111-83



Orlando Magic-Miami Heat: 104-101



New York Knicks-Atlanta Hawks: 126-107



Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 116-104



Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 112-131



San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 112-108



Sacramento Kings-Utah Jazz: 117-123



Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 98-107



Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 121-100



Muhabir: Mutlu Demirtaştan

