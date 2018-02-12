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Cedi Osman galibiyete katkı sağladığı için mutlu

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman: "Takımımın galibiyetine katkım olduğu için çok mutluyum. Bu takımın bir parçası olmak gerçekten harika bir duygu"

Cedi Osman galibiyete katkı sağladığı için mutlu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, deplasmanda Boston Celtics'i 121-99 yendikleri mücadelede takımının galibiyetine katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

İlk 5'te başladığı ve 29 dakika 27 saniye süre aldığı Celtics karşılaşmasını 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ile tamamlayan Cedi Osman, NBA Avrupa'ya yaptığı açıklamada, "Karşılaşma gerçekten inanılmazdı ve kazanmak bizim için çok önemliydi. Daha önemlisi ise takımın ortaya koyduğu mücadeleydi." ifadesini kullandı.
Cavaliers'ın başantrenörü Tyronn Lue'nun kendisini ilk beşte oynatmasını değerlendiren Cedi, "Her zaman hazırım. Bu maçta da olduğu gibi şans verilmesi durumunda kendi oyunumu oynuyorum. Takımımın galibiyetine katkım olduğu için çok mutluyum. Bu takımın bir parçası olmak gerçekten harika bir duygu. Bu takım çok özel ve takım arkadaşlarım beni önemsiyor. Kaç dakika oynadığım önemli değil. Sahada olduğum sürede en iyisini yapmaya, en iyisini vermeye çalışıyorum." yorumunu yaptı.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki izleyiciler için her pazar günü erken saatte yayınlanan "NBA Sundays" maçlarından Celtics-Cavaliers mücadelesinde gösterdiği performansla beğeni toplayan 22 yaşındaki oyuncu, kondisyonu hakkında yöneltilen soruya ise "Antrenmana her zaman erken gelmeye özen gösteriyorum. Kondisyon konusunda herhangi bir problemim yok." cevabını verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #nba #Cleveland Cavaliers #cedi osman #basketbol
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