Geçen hafta Roma'nın Hellas Verona'yı 1-0 yendiği maçta takımının golünü atan milli futbolcu Cengiz Ünder bu haftayı da boş geçmedi. Roma'nın Benevento'yu 5-2 yendiği maçta ilk 11'de sahneye çıkan Cengiz 2 gol, 1 asist ile yıldızlaştı. 82 dakika sahada kalan genç yıldızı tribünler ayakta alkışladı.

İtalya Serie A'da 24. hafta mücadelesinde Roma, kendi sahasında ligin son sırasındaki Benevento'yu ağırlarken gururumuz Cengiz Ünder müthiş performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Roma'nın 5-2 kazandığı maçta genç Cengiz 2 gol, 1 asistle oynadı.



Maç 1-1 devam ederken Edin Dzeko'ya harika bir asist yapan Cengiz Ünder, 10 dakika sonra 69. dakikada ise bu kez iyi performansını golle süsledi.



75. dakikada sağ çaprazdan harika bir şut çıkaran Cengiz, bir kez daha ağları havalandırmayı başardı ve karşılaşmadaki gol sayısını ikiye çıkardı.



82 dakika yerini De Rossi'ye bırakan Cengiz'i tribünler ayakta alkışladı.



Bu sonuçla Roma, 47 puanla 4. sıraya yükselirken, son sıradaki Benevento, 7 puanda kaldı.



MEHMETÇİK'İ UNUTMADI!



Milli yıldızımız attığı ikinci golün ardından ise asker selamı vererek Mehmetçik'lerimizi unutmadı.Cengiz'in Serie A'daki toplam gol sayısı da 3 oldu. 82. dakikada oyundan çıkan Cengiz, Romalı taraftarlarca ayakta alkışlandı.







ROMA'DAN TÜRK BAYRAKLI TWEET



Roma kulübü, resmi hesabından Cengiz'in ikinci golünü Türk bayrağıyla duyurdu./SporArena