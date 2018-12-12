banner999
Soma'da kömür madeninde göçük: 11 yaralı
Soma'da kömür madeninde göçük: 11 yaralı
Akar: Göz yummayız
Akar: Göz yummayız
İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı
İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı
Bizim Kent'in ilk konuğu Dr. Bülent Kerimoğlu oldu
Bizim Kent'in ilk konuğu Dr. Bülent Kerimoğlu oldu

Cengiz'in golü Roma'ya yetmedi

UEFA Şampiyonlar Liginde gruptan çıkmayı garantileyen Roma'yı Cengiz Ünder'in golüne rağmen 2-1 yenen Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

Cengiz'in golü Roma'ya yetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6. hafta maçları sona erdi.

Son 3 yılın şampiyonu Real Madrid'in lider, milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'nın ise ikinci olarak son 16 turuna yükselmeyi garantilediği grubun son karşılaşmaları yapıldı.

Viktoria Plzen, konuk ettiği Roma'yı Kovarik'in 62 ve Chory'nin 72. dakikalardaki golleriyle 2-1 yendi. Roma'nın golünü, 90 dakika sahada kalan Cengiz attı. Cengiz, 68. dakikada sağ kanattan ceza yayına çıkarılan topa yaptığı gelişine vuruşla kaleciyi avladı.

CSKA Moskova ise deplasmanda Real Madrid'i Chalov, Schennikov ve Sigurdsson'un kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 7'şer puana ulaşan ekiplerden Viktoria Plzen, ikili averajla CSKA Moskova'yı geçerek UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya) - Roma (İtalya): 2-1

Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 0-3


Kaynak: AA
Etiketler; #roma #UEFA #Cengiz Ünder
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.