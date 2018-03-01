İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, milli futbolcu Cengiz Ünder'in yakın bir dönemde 100 milyon avro bedelle başka bir kulübe transfer olmasının kendisini şaşırtmayacağını söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Sales Network platformu tarafından Hilton Convention Center'da organize edilen "Talks" etkinliğinde "Futbolu bir şirket gibi yönetmek" konulu oturumda konuştu.

Kulüplerini, kulüp değil şirket mantığı ile yönettiklerini ifade eden Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"33-34 milyon avroluk sadece performans geliri sağladık. Cengiz Ünder transferimiz, 100 yıllık kulüplerin başaramadığı bir iştir. Altyapısı Türkiye'de olan ve 15 milyon avroya transfer olan tek oyuncudur. Cenk Tosunda transfer oldu ama o altyapısını Almanya'da almıştı. Satışından da yüzde 20 pay almaya devam edeceğiz."



"100 milyon avroya satılabilir"

Gümüşdağ, "Cengiz'in şu anki performansını görünce, satışından dolayı pişman mısınız? 'Daha yüksek bir ücrete satabilirdik.' diye düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Hiç öyle düşünmem. O zaman, şu anki kulüplerimiz gibi düşünmüş olurum. O gün için benim adıma çok iyi bir satıştı. O dönemde Manchester City ve Roma, Cengiz için adeta kulübümüzü işgal etti. İlerleyen yıllarda Cengiz 100 milyon avroya da satılabilir." yanıtını verdi.



"Tüm kulüplerin şirketleşmesi gerek"

Göksel Gümüşdağ, Türkiye'de kulüplerin kurtuluşu için şirketleşmenin mutlaka gerekli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Tüm kulüplerin şirketleşmesi lazım. Elli yıl önce dernekler statüsü yapılmış, herkes o kadar rahat ki. Türkiye'de başkan oluyorsun, bir anda gündeme oturuyorsun, istediğin her harcamayı yapıyorsun, bıraktığında seni sorumlu tutan hiçbir şey yok. Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi. Ben çekleri imzalarken çok tedirgin olurum, çünkü şirketimizin itibarından sorumluyuz. Bugün uluslararası alanda kulüplerimizin çoğunun itibarı yok. Biz talip olduğumuzda ülkemizden hiçbir kulüp gidip aynı oyuncuya talip olamaz. Clichy örneği bunun en net ispatı. Clichy'yi herkes istedi ama biz aldık. Çünkü bizim referansımız iyiydi."



"Kulübün tamamını satmayı düşünmüyoruz"

Başkan Gümüşdağ, kulübü satma planları olup olmadığı yönündeki bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Sadece Çinliler değil, zaman zaman Avrupa'dan fonlarla da görüştük. Burada çok uluslararası şirketler, yerel şirketler var. Kulübümüz bu işten kazan kazan sağlayabiliyorsa neden olmasın. Kulübün tamamını satmak gibi bir niyetimiz yok. Yüzde 30-40'ını güçlü bir aktöre satabiliriz. Çinlilerle görüşmemiz devam ediyor, şu an sponsor da oldular bize. Doğru bir zamanda doğru bir ortaklığa her zaman açığız."