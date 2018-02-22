Cengiz Ünder'in ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği ve gol attığı maçta Roma, deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Shakhtar Donetsk sahasında Roma’yı 2-1 yenerken, Sevilla ile Manchester United golsüz berabere kaldı.

Son üç lig maçında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Cengiz Ünder'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydiği mücadelede Roma, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Edin Dzeko'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

52. dakikada Facundo Ferreyra ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 71. dakikada Brezilyalı futbolcusu Fred’in attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Cengiz Ünder, maçın 71. dakikasında yerini Brezilyalı Gerson’a bıraktı.



İspanya'da gol sesi çıkmadı

Gecenin diğer mücadelesinde ise İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla golsüz berabere kaldı.

Manchester United'da forma giyen ve karşılaşmaya yedek başlayan Fransız futbolcu Paul Pogba, 17. dakikada sakatlanan Ander Herrera'nın yerine oyuna girdi.