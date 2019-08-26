Milli futbolcu Cengiz Ünder’in Roma adına sezonun ilk golünü attığı maçta, sarı-kırmızılı takım, Genoa ile 3-3 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk hafta mücadelesinde milli futbolcu Cengiz Ünder’in takımı Roma, Genoa ile 3-3 berabere kaldı.

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve yaklaşık 40 bin futbolseverin izlediği müsabakayı Gianpaolo Calverese yönetti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Roma, Cengiz Ünder ile 6. dakikada 1-0 öne geçti. Cengiz, sağ kanattan girdiği ceza sahasında rakiplerini çalımladıktan sonra attığı şutla topu ağlarla buluşturdu. Cengiz, bu golle aynı zamanda takımının 2019-2020 sezonundaki ilk golüne de imzasını koymuş oldu.

Konuk Genoa, bu gole 16. dakikada Andrea Pinamonti’nin golüyle yanıt vererek maçta dengeyi kurdu: 1-1.

30. dakikada Edin Dzeko’nun ceza sahası içinde rakiplerini geçerek attığı golle ev sahibi takım skoru 2-1’e getirdi.

Maçın 41. dakikasında Romalı stoper Juan Jesus, Pinamonti'yi ceza sahası içinde düşürünce hakem Calvarese penaltı kararı verdi. Domenico Criscito, 42. dakikada penaltı atışını gole çevirdi ve maçta eşitliği sağladı: 2-2.

49. dakikada Roma’da Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov’un kullandığı serbest vuruşta top önce direğe çarptı, ardından kale çizgisine doğru düştü. Hakem Calverese, gol çizgisi teknolojisiyle gol kararı verdi: 3-2.

Maçı bırakmayan konuk Genoa, 70. dakikada geliştirdiği atakta Christian Kouame’nin kafa golüyle 3. kez beraberliği sağladı: 3-3.

Müsabaka 3-3 sona erdi ve her iki takım da birer puan aldı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika boyunca sahada kaldı.



Hakanlı Milan’dan sezona kötü başlangıç

Günün diğer maçında, Milan deplasmanda Udinese’ye 1-0 yenilerek, sezonu mağlubiyetle açtı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika forma giydi. Çalhanoğlu, 34. dakikada sarı kart gördü.



Lösemi hastası Mihajlovic yedek kulübesinde

Serie A’nın ilk hafta mücadelesinde bir sürpriz de Hellas Verona-Bologna maçında yaşandı.

Temmuz ayı başında lösemi hastası olduğunu açıklayan ve 41 gündür yoğun tedavi gören Bologna’nın 50 yaşındaki teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, sürpriz yaparak takımının başında maça çıktı. Başında kasketle saha kenarında takımını yöneten Sırp teknik adamın çok zayıfladığı ve aldığı tedavinin izleri görüldü.

Mihajlovic'in takımı, deplasmanda öne geçmesine karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.