Roma, İtalya liginde karşılaştığı Verona'yı, Cengiz Ünder'in 43. saniyede attığı golle mağlup etti

Milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalya Birinci Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında takımının Verona'yı 1-0 yendiği maçta, Roma formasıyla ilk golünü kaydetti.



Kümede kalma mücadelesi veren Verona, ligin 23. haftasında Roma'yı ağırladı. Cengiz Ünder, 43. saniyede ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla sezon başında transfer olduğu Roma'daki ilk golüne imza attı.



Oyundaki yerini 70. dakikada Gerson'a bırakan Cengiz, böylece yeni takımıyla çıktığı 16. resmi maçta golle tanıştı.



Roma, Pellegrini'nin 51. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla 5. sıradaki Roma, puanını 44'e çıkarırken, 19. basamaktaki Verona, 16 puanda kaldı.