Roma'da oynayan milli futbolcu Ünder, "Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istiyoruz, bu bizim için çok önemli. " dedi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) önde gelen takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istediklerini söyledi.

Cengiz Ünder, İtalyan Corriere Dello Sport gazetesine röportaj verdi. Gazetede milli oyuncu ile ilgili olarak, "Cengiz Ünder, bir masalı yaşıyor. 20 yaşında ve önünde kahraman olması için bir Şampiyonlar Ligi yarı finali var. Roma'nın yeni oyuncusu, bir düşüş döneminden sonra takıma geri dönüşünü gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

Röportajda, İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi yarı finaline nasıl hazırlandığının sorulması üzerine Cengiz Ünder, "Bu, şu an için elde ettiğim en büyük başarı ama benim için yeterli değil. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istiyoruz, bu bizim için çok önemli. Roma'da hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, umarım kazanırız ve finale gideriz." değerlendirmesinde bulundu.



Durağan bir dönemin ardından bir kırılma noktası yaşadığının hatırlatılması üzerine Cengiz, takım arkadaşları ve teknik direktörün tavsiyeleri sayesinde daha iyi oynamaya başladığını söyledi. Cengiz Ünder, "Sahada kendimi çok iyi hissediyorum ve Verona maçından beri sonucu etkilemeyi başardım. Performansımı geliştirmem konusunda bana çok yardım ettiler." yorumunu yaptı.

Roma'nın Muhammed Salah yerine kendisini seçtiği hatırlatılan milli futbolcu, Roma'nın önemli bir futbolcu yerine kendisini seçtiği için gurur duyduğunu dile getirdi. O seviyede bir oyuncunun yerini aldığı için kendisinden beklentilerin oldukça yüksek olduğunu anlatan Ünder, ocak ayından bu yana sahadaki değerini göstermeye başladığını belirtti.



"Roma taraftarlarının adımı haykırması çok heyecan verici"

Attığı gollerin ardından Roma taraftarlarının gözdesi haline gelip gelmediğinin sorulması üzerine Cengiz Ünder, şunları kaydetti:

"Taraftarların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Roma'ya gelmeden önce oynadığım takımın çok fazla taraftarı yoktu. Medipol Başakşehir 20 yıl önce kurulmuş genç bir takım. Yeni kurulmuş bir takımdan Roma'ya geldiğim için gurur duyuyorum. Geçen yıl ikinci sırada bitirdik ve iyi bir sezon geçirdik. Roma taraftarlarının adımı haykırdığını duymak çok heyecan verici, tüylerimi diken diken ediyor. Adımın daha çok söylendiğini duymak için gol atmaya devam etmek istiyorum."



"Herkesin benimle gurur duymasını istiyorum"

"Bugün çok önemli Türk futbolcular arasında yer aldığının farkında mısın?" sorusuna 20 yaşındaki futbolcu, "Amacım Avrupa'nın en iyi takımlarından birinde oynamak ve ülkemi temsil etmek, tıpkı Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu, Eventon'da forma giyen Cenk Tosun gibi. Avrupa'da oynayan birçok başarılı Türk futbolcu var ve ben de onlardan biriyim. Her zaman daha çok çalışarak en iyisi olmak istedim. Herkesin benimle gurur duymasını istiyorum, ülkemi mümkün olan en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim." yanıtını verdi.

Ailesinden uzakta yaşamaya alışkın olduğunu belirten Cengiz, yakında dayı olacağını söyledi.

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Röportajda, Roma'da mutlu olduğunu ve başka takıma gitmeyi düşünmediğini vurgulayan milli oyuncu, "Roma'yla 5 yıllık sözleşmem var, şu an için herhangi bir transfer düşünmek istemiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum ve daha yeni geldim. Bu kadar kısa zamanda başka bir transfer, delilik olur. Burada daha yapacağım çok şey var." ifadelerini kullandı.