Bankalar Birliği: Sorunlu kredi oranı düşük
Bankalar Birliği: Sorunlu kredi oranı düşük
AKP'li vekil: Demirtaş bence de tahliye edilmeli
AKP'li vekil: Demirtaş bence de tahliye edilmeli
Yurtta sulh konseyinin 15 Temmuz gecesi konuşmaları
Yurtta sulh konseyinin 15 Temmuz gecesi konuşmaları
Meclis Başkanı Kahraman'dan Kudüs'te elçilik açıklaması
Meclis Başkanı Kahraman'dan Kudüs'te elçilik açıklaması

Cenk Tosun'a büyük şok!

İngiltere Premier Lig'de Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, teknik direktör Sam Allardyce'ın görevine son verdi.

Cenk Tosun'a büyük şok!

7 ay önce göreve getirilen ve Premier Lig'i 8'inci sırada tamalayarak Avrupa kupalarına katılamayan Everton'da Sam Allardyce ile yollar ayrıldı. 

Everton Kulübü Sam Allardyce'ın ayrılığı için resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"7 ay için teşekkür ediyoruz. Zorlu bir dönemde göreve geldi ve ona minnettrarız. Ancak uzun vadeli planlarımızın parçası olarak yeni bir  teknik direktör ile anlaşma sağlayacağız. Son aylarda bizimle olan Sam'e teşekkürlerimizi sunarız."


Kaynak: DHA
Etiketler; #cenk tosun #Sam Allardyce #Premier Lig
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.