Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, "Çok mutluyum. Üç maçta 9 puan aldık. Bundan sonra belki 1 puan yetecektir ama kalan maçlarımıza da kazanmak için çıkacağız." dedi.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında 2-1 kazandığı Monaco maçında siyah-beyazlı ekibin 2 golünü atan Cenk Tosun, 3 maçta 9 puana ulaştıklarını ve kalan maçlara da galibiyet için çıkacaklarını söyledi.



Monako'daki II. Louis Stadı'nda oynanan maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cenk, "Çok mutluyum. Üç maçta 9 puan aldık. Bundan sonra belki 1 puan yetecektir ama kalan maçlarımıza da kazanmak için çıkacağız. Takım arkadaşlarımı kutluyorum." diye konuştu.



Monaco karşısında maçın hakimi olduklarını dile getiren milli futbolcu, "Maça iyi başladık. İlk golü de bulduk ama hakem ofsayt verdi. Galiba ofsayt yok. Orada 1-0 öne geçsek maç daha farklı olabilirdi. Rakip öne geçtiğinde hiçbir şey olmamış gibi devam ettik. Sonra 1-1'i bulduk. Devre arasında iyi motive olduk. İkinci yarıya da iyi başladık. 90 dakikaya bakıldığında kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Siyah-beyazlı futbolcu Tolgay Arslan ise galibiyeti hak eden bir futbol sergilediklerini anlatarak, "Bugün 3 puanı hak ettik. Maça iyi başladık. 1-0 geri düştükten sonra iyi dönüş yaptık. Takımın karakterini ve hırsını gösterdik. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Herkes iyi çalıştı ve eve 3 puanla dönüyoruz." ifadelerini kullandı.