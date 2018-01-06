Beşiktaş, transferde bir rekora imza attı. Cenk Tosun, 29 milyon avroya yaklaşan bir bedelle Everton'a transfer oldu. Golcü futbolcu İngiliz kulübüyle 4 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcunun Everton'da giyeceği forma numarası da belli oldu. Cenk Tosun, Everton'da 14 numaralı formayı giyecek

Ve Beşiktaş taraftarının yoğun sevgisi kazanan Cenk Tosun resmen Everton'da.



İmzanın değeri maksimum 29 milyon avro olacak. Yani 130 milyon lira...



Beşiktaş ve Everton arasında uzun süren transfer görüşmeleri tamamlandı. Pazarlık masasında net ödenecek miktarın 22 milyon avro olması için el sıkışıldı. Ancak buna ek olarak performansa dayalı ücretler ile bonservis bedeli 29 milyon avroyu buldu.



Sezonun flaş transferini yaparak Everton'a giden Cenk Tosun, bu bedelle Türkiye'den yurt dışına giden tüm oyunculara açık ara fark atarak ilk sıraya yerleşti. Borsada ise 172 şirketi geride bıraktı. Öyleki Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de gündemine girdi.



Beşiktaş'ın golcü futbolcusuna vedası ise oldukça duygulandırdı. Siyah Beyazlı kulüp anlamlı mesajında "Bu asla veda değil Tosun Paşa" ifadesini kullandı.



Cenk Tosun ise veda mesajında, "Ben hayatta iki şeyin paylaşıldığında büyüdüğüne inanırım. Birincisi başarı, ikincisi mutluluk..." dedi.



Dev transfere UEFA da kayıtsız kalamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabında "Cenk'in yerini kim dolduracak?" diye sordu.



Transfer İngiliz basınında da geniş yer aldı. The Sun gazetesi, "Everton, Beşiktaş'ın golcüsüne 4.5 yıllık imzayı attırdı" başlığı ile haberi duyurdu. Daily Mirror, "Beşiktaş'ın golcüsü Everton'da" derken, Daily Mail, "Lukaku'nun yerini doldurdu" ifadelerini kullandu.



Siyah beyazlı yıldız isim Negredo da Cenk Tosun'a sosyal medya hesabından mesaj gönderdi. Tosun ise Negredo'nun paylaşımına cevap verdi, "Lütfen Beşiktaş'a art arda 3. şampiyonluğu getirin" ifadelerini kullandı.



Milli futbolcunun Everton'da giyeceği forma numarası da belli oldu. Cenk Tosun, Everton'da 14 numaralı formayı giyecek.



Beşiktaş’ın rekor bir fiyata Everton'a sattığı Tosun, Everton ile 4 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.



ulusal.com.tr



