Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Bu maçlarda rakip fileleri 155 kez havalandıran ve takım arkadaşlarına 61 gol pası veren tecrübeli oyuncu, A Milli Takım seviyesinde de önemli istatistikler yakaladı. Ay-yıldızlı formayı 53 kez sırtına geçiren eski milli futbolcu, Türkiye adına 21 kez gol sevinci yaşadı.