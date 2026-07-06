Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu
Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki eski milli golcü Cenk Tosun, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile el sıkıştı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan tecrübeli santrforun tercihi yeniden Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek olan Fatih Karagümrük'ten yana oldu.
Tarafların mali şartlar üzerinde kesin olarak anlaşmaya vardığı ve sözleşmede yer alan son küçük detayların çözüme kavuşturulmasıyla birlikte transferin resmiyet kazanacağı bildirildi.
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından ara transfer döneminde Kasımpaşa'nın yolunu tutan 35 yaşındaki oyuncunun adı, son günlerde Esenler Erokspor ile de sıkça anılıyordu. Lacivert-beyazlı ekiple olan kontratını tamamlayarak boşa çıkan deneyimli futbolcu, farklı takımlarla anılmasına rağmen kariyerine İstanbul sınırları içerisinde devam etme kararı aldı.
KASIMPAŞA MACERASI KISA SÜRDÜ
Kasımpaşa formasıyla sezonun ikinci yarısında sahaya çıkan Cenk Tosun, görev aldığı 11 resmi karşılaşmada takımına yalnızca 1 gollük katkı sağlayabildi. Beklenen performansın uzağında kalan ve sezonun sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrılan golcü isim, Süper Lig'e veda ederek rotasını bir alt lige çevirdi.
Bugüne dek Eintracht Frankfurt, Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton, Crystal Palace ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerin formasını giyen Cenk Tosun, kulüp kariyeri boyunca toplam 456 resmi müsabakaya çıktı.
Bu maçlarda rakip fileleri 155 kez havalandıran ve takım arkadaşlarına 61 gol pası veren tecrübeli oyuncu, A Milli Takım seviyesinde de önemli istatistikler yakaladı. Ay-yıldızlı formayı 53 kez sırtına geçiren eski milli futbolcu, Türkiye adına 21 kez gol sevinci yaşadı.