Çeyrek final için avantaj temsilcimizin: Galatasaray 1-0 Liverpool

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, rövanş maçı öncesi tur için şansını artırmış oldu.

Devler Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta İngiltere'nin dev takımlarından Liverpool'u ağırladığı maçı, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Mario Lemina'nın golüyle 1-0 kazandı.

Mario Lemina, kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında gol attı.

LİVERPOOL'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Liverpool'un 72. dakikada bulduğu gol Video Yardımcı Hakem incelemesinin ardından iptal edildi.

Galatasaray, son 16 turu rövanş maçını 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

DAVİNSON RÖVANŞTA YOK

Sarı kart gören Davinson Sanchez, 18 Mart'taki rövanş maçında forma giyemeyecek.

Maç sonrası konuşan "Cimbom"un yıldızı Osimhen, şu ifadeleri kaydetti:

"GALATASARAY TARAFTARIYLA BİRLİKTE BİZ BİR AİLEYİZ"

"Bu formayla geldiğimden beri çok mutluyum. Bu forma çok özel. Bu taraftar için elimden geleni yapmak istedim. Burada bambaşka duygular yaşıyorum. Annemi küçük yaşta kaybettim, beni çok mutlu etti taraftar bugün. O yüzden benim için çok önemli. Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz. Bugün çok iyi iş çıkardık. Rövanşta Liverpool'a zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Buraya kadar iyi iş çıkardık."

BERABERLİK YETERLİ OLACAK

Galatasaray'ın çeyrek finale çıkması için deplasmandaki müsabakada beraberlik yeterli olacak.

İNGİLİZ TAKIMLARINA SON 6 MAÇIN 5'İNDE KAYBETMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı son 6 müsabakada 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 3 sezonda İngiltere temsilcilerinden Manchester United ve Liverpool ile ikişer, Tottenham ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.

2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği rakibiyle iç sahada 3-3 berabere kaldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi normal sezonunda Tottenham ile karşılaşan "Cimbom" sahasındaki müsabakayı 3-2 kazandı.

Galatasaray, bu sezon ise "Devler Ligi"nde sahasında Liverpool, deplasmanda da Manchester City ile karşılaştı. Taraftarı önünde Liverpool'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ikinci kez konuk ettiği Liverpool'u aynı skorla geçerek İngiliz takımlarına karşı iyi performansını sürdürdü.