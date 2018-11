Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz derbi maçtaki olaylara ilişkin, "Disiplin kurullarının adil, doğru karar vereceğine, tahriki ve yangını çıkaranları ön plana alacağına inanıyoruz." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Fenerbahçe ile yapılan derbi maçta çıkan olaylara ilişkin, tahrik unsurunu dikkate alarak, adil karar vermesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Cengiz, Galatasaray kafilesinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Schalke 04 ile yapılacak karşılaşma için Almanya'ya hareketi öncesi, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adaletten yana olduğunu belirten Cengiz, "Bu ülkede kurulu düzen var ise kurallara uymamız gerek. Disiplin kurullarının adil, doğru karar vereceğine, tahriki ve yangını çıkaranları ön plana alacağına inanıyoruz. Ceza adil ve cürüme eşit olmalı. Hukukta tahrik unsuru çok önemli." diye konuştu.



Derbi maçta tahrik yapan isimlerin belli olduğunu savunan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangını çıkaranların kim olduğu belli. Bir İspanyol kardeşimiz. Disiplin kurullarının, yangına bırakın benzini, dinamit atan Brezilyalı kardeşimizi, bu yangına tepki gösteren ve alevlerin yayılmasını önlemeye çalışanlarla bir tutmamasını diliyorum. TFF bizim kurumumuzdur. Disiplin ve tahkim kurullarında 25'e yakın arkadaşımız var. Benim bildiğim, biri bizim tarafımızda, diğer hukukçular rakip takım taraftarları. Ben bundan hiç rahatsızlık duymuyorum. Onların adaletli karar vereceğine inancımla bunu söylüyorum. Yangını çıkaranla, dinamit atanla, önlemeye çalışan ve buna tepki verenleri bir tutan zihniyete aynı cezayı veremez."

Gerçekleri söylediğini vurgulayan Cengiz, "Testiyi kıran ile suyu getireni bir tutmamalısınız. Bir takımı tutabilir, bir takımın fanatiği olabiliriz. Hakem veya disiplin kurulu üyesi de olabiliriz ama adalet herkes için her zaman gerekli. TFF disiplin kurullarının, değerli hukukçularının, bu objektif değerlendirmeyi yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



"Bombalayıcı şeyler yapmasınlar"

Olayların çıkmasına iki yabancı oyuncunun neden olduğunu kaydeden Cengiz, şunları söyledi:

"Türklerin patlama karakterini, toplumsal gerginliği bilmiyorlar. Bizim ülkemiz sıkıntılı coğrafyada. Bütün dertler için de deşarj olacağımız yer futbol alanı. Bu alanın tahrike gelmemesi gerekiyor. Sakinliğin iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Bu tip bombalayıcı şeyler yapmasınlar. Orada 50 bin seyirci vardı. Sakın kimse sakinliğimize, efendiliğimize, tevazumuza güvenip, bizi ve seyirciyi test etmesin. Korkarım bir gün istenmeyen olay olur, asla bunu istemem. Bunu tehdit gibi söylemiyorum. Yabancı pasaportlu, Türk karakterini bilmeyen bu iki kişi (olayları) ateşledi diye düşünüyorum. Görüntüler meydanda."

Önlerinde çok ciddi bir maçın olduğuna dikkati çeken Cengiz, taraftarlara da seslenerek, "Bu durum için, 'Lütfen geçmişi unutalım.' demiyorum ama ona takılıp kalmayalım. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsile odaklanalım. Schalke 04 maçı var ve oraya konsantrasyon sağlansın. Taraftarlar unutmasın ancak kin ve nefrette takılıp kalmasınlar. Nefretlerini, kinlerini saklı tutsunlar, yok etmesinler, ancak takılıp kalmasınlar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray tarafında da kontrolsüz tepkilerin yaşanmış olabileceğini anlatan Cengiz, "Ancak Galatasaray koridorlarında haksız, hukuksuz hiçbir şey olmamıştır, olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın ardından yöneticiler ve teknik direktör Fatih Terim ile durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Cengiz, "(Kavgada yumruk sayılmaz.) diye laf var. Teknik direktörümüz özellikle ayırmak için gidiyor. İkinci başkanımız, kolundaki soruna rağmen, baygınlık geçirdiği halde gitti. Orada serum takılma durumu oldu. İnsanlar bunu bile yanlış değerlendirdi." diye konuştu.



"Dilerdim ki 7-0'a ulaşsın"

Fenerbahçe ile çok değerli bir derbi maç yaptıklarını belirten Cengiz, "İçinde bulunduğu durum, puan veya sıralama ne olursa olsun, karşımızda çok değerli rakibimiz var. Direndiği için 2-0'dan 2-2'ye geldi. Dilerdim ki skor 7-0'a ulaşsın, 6-0 psikozundan çıkalım. Ancak 2-0'dan 2-2'ye geldi. Direnç gösterildi." şeklinde konuştu.



"Meydana gelen ölümü, maç sırasında öğrendim"

Sarı-kırmızılıların, "Seni sevmeyen ölsün." şeklindeki tezahüratı vefat eden Fenerbahçeli taraftar nedeniyle yapmadığını vurgulayan Cengiz, şunları söyledi:

"Vefat eden kişiden, ne takımın, ne seyircinin, ne de Fenerbahçeli yöneticilerin haberi vardı. 'Seni sevmeyen ölsün.' tezahüratını kasıtlı hale getirdiler. Lütfen acının üstünden prim yapmayın, acının üzerinden bizi zorlamayın. Gerçekten acısını paylaşıyoruz. Meydana gelen ölümü, maç sırasında öğrendim. 2-0'dan sonra tribünlerin neden boşaldığını Ali Koç'a sordum. Ali Koç, taraftarın vefat ettiğini ve bu yüzden tribünden ayrıldıklarını söyledi. Bizim de moralimiz bozuldu. Hiçbir netice, bir candan, bir evlattan daha değerli değil. Koray (Şener) kardeşime ve Erzurumspor maçında hayatını kaybeden taraftarımız Burhanettin (Kütüklüoğlu) kardeşime rahmet diliyorum."

Yaşanan olaylarda yer alan sarı-kırmızılı takımın antrenörü Hasan Şaş ile ilgili soru üzerine Cengiz, "Hasan Şaş, hatalı olduğunu kabul etti. Ani olabiliyor. Güneyli bir karakter, Karataş karakteri böyle oluyor. Yabancıların vurup kaçması olmaz. Sen gerilla değilsin. Bu ayıp. Spor ahlakına yakışmadı. Maçta iki oyuncu arasında itişme oldu. Hakem onlara kart gösterseydi, olaylar olmazdı." yanıtını verdi.



Hakem Fırat Aydınus'a tepki

Mustafa Cengiz, derbi maçta görev yapan Fırat Aydınus'a da yönetimden dolayı tepki gösterdi.

Aydınus'un genel olarak Galatasaray aleyhine kötü bir yönetim gösterdiğini ileri süren Cengiz, "Hiç hoşnut olmadık. Haksızlığa uğradık. Maç tartışmalarıyla orada kalabilirdi ancak maalesef aynı hakem bir dakika süren itişmeyi görmedi. Görseydi, maç sonu üzüntü duyduğumuz olaylar olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Muslera'nın yaptığı harekette penaltı olmadığını anlatan Cengiz, "En üzüldüğüm nokta, futbolcumuza rakip ceza sahası içinde yapılan harekette penaltı verilmemesidir. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyardı mı bilmiyorum. VAR ile hakem diyalogları yansıtılmıyor. Gerektiğinde bu konuşmaların yansıtılmasını istiyoruz. Acaba VAR hakemleri düzgün davrandı mı? Hakem mi gitmedi, yoksa uyarı gelmedi mi? Futbolcumuza net penaltı yapıldı, tekrar incelenmedi bile. Alttan gelen genç hakemlerimiz var. MHK, bu hakemlere yol versin. VAR kurulduğu günden beri bizim lehimize yapılmış hata yok." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmadıkları için eleştirildiklerine dikkati çeken Cengiz, "Sizin bulunduğunuz vakar ve asalet, her zaman her şeyi söylemenizi engeller. Bazen susmaya, bazen gülmeye mecbursunuz. Bu nedenle sizi yumuşak, gevşek, korkak ve beceriksiz zannediyorlar. Buna gülümsüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.