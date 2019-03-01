Cezaevi firarisi, otomobille çevreyi rahatsız edince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi, otomobille çevreyi rahatsız edince yakalandı.



Polis ekipleri, Şeyh Adil Mahallesi'nde 46 HP 409 plakalı otomobilin çevreyi rahatsız ettiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarını uymayıp kaçan araç, kovalamaca sonucu Dulkadiroğlu Mahallesi'nde durduruldu.



Yapılan araştırmada otomobili kullanan İlyas Aksak'ın Kahramanmaraş Asliye Ceza Hakimliğince hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasının olduğu belirlendi.



Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği tespit edilen Aksak, gözaltına alındı.



Otomobildeki diğer 3 kişi hakkında da işlem yapıldı.

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