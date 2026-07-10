Cezayir efsanesi Rabah Madjer'den olay sözler! "Fas, Fransa'dan korktuğu için kaybetti"

Takımın reaksiyon göstermekte çok geç kaldığını belirten Madjer, değerlendirmesini şu cümlelerle sürdürdü: “Fas milli takımı korkmamalı, maçta kendi karakterini ortaya koymalı ve Hollanda ile Brezilya’ya karşı oynadığı gibi oynamalıydı; tabii ki Fransa milli takımının gücünü ve tur atlamanın en büyük favorisi olduğunu da kabul etmeliydi.”