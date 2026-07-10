Cezayir efsanesi Rabah Madjer'den olay sözler! "Fas, Fransa'dan korktuğu için kaybetti"
Fas milli takımının 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya 2-0 mağlup olarak turnuvadan elenmesinin ardından Cezayirli futbol efsanesi Rabah Madjer, tartışma yaratacak açıklamalara imza attı.
Perşembe günü oynanan kritik çeyrek final müsabakasının ardından Fas cephesinde sessizlik hakimken, eleştirilerin dozu futbol otoriteleri tarafından yükseltiliyor.
MBC 1 kanalında yayınlanan “Nadina” programına katılarak maçın taktiksel analizini yapan Rabah Madjer, Afrika temsilcisinin oyun kurgusunu hedef aldı.
Karşılaşmanın henüz başlama düdüğüyle birlikte Fas'ın oyun planının hatalı olduğunu savunan Cezayirli efsane, rakibe verilen psikolojik üstünlüğün altını çizdi.
Madjer, canlı yayında maça dair gözlemlerini şu sözlerle aktardı: “Korku, Fas milli takımının geri çekilmesine neden oldu. Maça nasıl başladığını gördüğümde, bunun kötü bir başlangıç olduğunu söyledim.”
Erken kabul edilen baskının Fransa'nın işini kolaylaştırdığını belirten Madjer, “Maça defansif bir şekilde başladığınızda, Fransa milli takımına ondan korktuğunuzu göstermiş olursunuz. Bu da rakibe maçı kontrol etme, saldırı yapma ve gol arayışına girme fırsatı verir; Fransa da ikinci yarıda bu fırsatı değerlendirdi.” ifadelerini kullandı.
Fas'ın önceki turlarda sergilediği cesur futbolu Fransa karşısında sahaya yansıtamamasını da eleştiren deneyimli futbol adamı, rakibin gücünü kabul ederken kendi kimliğinden taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Takımın reaksiyon göstermekte çok geç kaldığını belirten Madjer, değerlendirmesini şu cümlelerle sürdürdü: “Fas milli takımı korkmamalı, maçta kendi karakterini ortaya koymalı ve Hollanda ile Brezilya’ya karşı oynadığı gibi oynamalıydı; tabii ki Fransa milli takımının gücünü ve tur atlamanın en büyük favorisi olduğunu da kabul etmeliydi.”
“Fas milli takımı, Fransa milli takımı maçı kontrol altına alıp iki gol attıktan sonra, ancak ikinci yarıda harekete geçti; özellikle de Fransa’nın bir ana kadrosu, bir de ondan daha güçlü bir yedek kadrosu olduğu düşünülürse.”
32'Lİ TURDAKİ HOLLANDA ZAFERİ ŞANS MIYDI?
Fas milli takımının izlediği genel stratejiyi de eleştiren Cezayirli efsane, Fas'ın Arap dünyasındaki futbol üstünlüğünü kabul etmediğini dile getirdi.
Dünya Kupası’nın 32’li turunda oynanan ve penaltılara giden Hollanda maçını hatırlatan Madjer, tur biletinin şans eseri alındığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: “Fas milli takımı Hollanda’ya karşı kaybetseydi, şu anda böyle bir şey söylemezdik, ancak penaltılarla turu geçmeyi başardı.”
FAS VE TUNUS CEPHESİNDEN SERT TEPKİ GECİKMEDİ
Bu çarpıcı eleştiriler, Kuzey Afrika futbol camiasında kısa sürede yankı buldu. Fas futbolunun önemli isimlerinden Rachid Taoussi ile Tunus futbolunun yıldızı Radhi Jaidi, Madjer’in canlı yayındaki analizlerine büyük öfkeyle karşılık verdi.
İkili, Cezayirli efsanenin iddialarının aksine, Fas milli takımının turnuva boyunca özellikle planlama ve strateji açısından büyük bir üstünlük ortaya koyduğunu vurgulayarak takımlarına sahip çıktı.