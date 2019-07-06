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Chelsea'den Loftus-Cheek'e yeni sözleşme

- Londra ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı

Chelsea'den Loftus-Cheek'e yeni sözleşme

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek ile sözleşme yeniledi. 

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Chelsea'de geçen sezon ligde 24 maçta forma şansı bulan ve 6 gol atan Loftus-Cheek, şampiyonluğa ulaştıkları UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde sakatlığı nedeniyle yer alamamıştı.

İngiliz ekibi, hafta içinde eski futbolcusu Frank Lampard'ı teknik direktör olarak takımın başına getirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #chelsea
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