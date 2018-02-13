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Chelsea evinde galip

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea konuk ettiği West Bromwich Albion'ı 3-0 yendi

Chelsea evinde galip

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea ağırladığı West Bromwich Albion'ı 3-0 mağlup etti.

Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan müsabakada Chelsea, 25. ve 71. dakikalarda Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, 63. dakikada ise Nijeryalı oyuncusu Victor Moses'in attığı gollerle rakibini 3-0 yendi.

Son iki haftada sahadan mağlup ayrılan son şampiyon Chelsea, bu sonuçla kötü gidişe son verdi.

Chelsea elde ettiği galibiyetle puanını 53'e çıkardı, West Bromwich Albion ise 20 puanla son sırada yer aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #West Bromwich Albion #futbol #chelsea
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