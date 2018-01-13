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Chelsea evinde puan kaybetti

Şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, sahasında Leicester City ile berabere kaldı

Chelsea evinde puan kaybetti

 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 23. hafta maçında Leicester City ile golsüz berabere kaldı.

Ligin son iki şampiyonunu karşı karşıya getiren mücadelede Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Leicester City'i ağırladı.

Sahasında oynadığı son 7 maçtan galibiyetle ayrılan başkent temsilcisi, rakibine göre daha fazla pozisyon bulduğu karşılaşmada skor üretemedi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. Konuk ekipte forma giyen Ben Chilwell, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu beraberliğin ardından Chelsea puanını 47, Leicester City ise 31'e yükseltti.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Chelsea-Leicester City: 0-0
Crystal Palace-Burnley: 1-0
Huddersfield Town-West Ham United: 1-4
Newcastle United-Swansea City: 1-1
Watford-Southampton: 2-2
West Bromwich Albion-Brighton & Hove Albion: 2-0


Kaynak: AA
Etiketler; #chelsea #İngiltere Premier Lig #Leicester City
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