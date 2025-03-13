Chelsea - Kopenhag maçı hangi kanalda? Chelsea - Kopenhag maçı canlı izle

Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Kopenhag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve rövanş öncesinde avantajı elde etti. Stamford Bridge'de oynanacak rövanş maçında Londra ekibi, çeyrek final için gerekli adımı atmaya çalışacak

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Chelsea - Kopenhag maçı hangi kanalda? Chelsea - Kopenhag maçı canlı izle
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Peki, Chelsea - Kopenhag Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

Chelsea Hedef Kupada İleri Gitmek

İngiliz futbolunun köklü kulübü Chelsea, sezon başında gerçekleştirdiği köklü değişikliklerle ve güçlü transfer hamleleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Mauricio Pochettino önderliğinde genç ve dinamik bir kadro oluşturan Londra temsilcisi, son haftalarda sergilediği performansla hem Premier Lig'de hem de Avrupa Konferans Ligi'nde iddiasını sürdürüyor.

Kopenhag Sürpriz Peşinde

Danimarka Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden Kopenhag, yerel ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken, Avrupa sahnesinde de iddiasını korumaya çalışıyor. Jacob Neestrup yönetimindeki takım, ikinci maçta Chelsea'ye karşı sürpriz peşinde olacak.

Maç Bilgileri:

Tarih: 13 Mart 2025
Saat: 23:00
Stadyum: Stamford Bridge, Londra
Yayın: Tabii Spor 3 

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trtspor?trackId=150022

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