Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? Chelsea - Liverpool maçı canlı izle

Premier Lig'in 35. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele yaşanacak. Sezonun bitimine dört hafta kala Tottenham'ı 5-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, Stamford Bridge'te Chelsea'nin konuğu olacak.

Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? Chelsea - Liverpool maçı canlı izle
Yayınlanma:

Mücadele, 4 Mayıs Pazar günü saat 18.30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Şampiyonluk yarışını tamamlayan Liverpool, prestij için sahaya çıkarken Chelsea ise önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alabilmek adına kritik bir sınav verecek. Ligde 60 puanla 5. sırada bulunan Mavi-beyazlılar, üst sıralardaki yerini koruma hedefinde.

🧮 Muhtemel 11’ler
Chelsea:
Sanchez, Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella, Lavia, Fernandez, Neto, Palmer, Madueke, Jackson

Liverpool:
Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz

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