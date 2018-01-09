İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Andreas Christensen ile sözleşme yeniledi.
Londra kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Chelsea, 2012 yılında Danimarka'nın Brondby takımından transfer ettiği Christensen'i 2015-2017 yıllarında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a kiralamıştı.
Christensen, başkent temsilcisinde bu sezon tüm kulvarlarda 22, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanan Danimarka Milli Takımı'yla da elemelerde 6 maça çıktı.
İngiliz ekibi, Danimarkalı savunma oyuncusuyla sözleşme yeniledi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Andreas Christensen ile sözleşme yeniledi.
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