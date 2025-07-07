Cimbom iddialı geliyor: Osimhen için 75 milyon euroyu gözden çıkardı

Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluk unvanını korumak adına transfer çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Sports Digitale’de yer alan habere göre, Nijeryalı golcü Galatasaray’ın teklif ettiği sözleşme şartlarını kabul etti. Böylece sarı-kırmızılı ekip, kadrosundaki en kritik isimlerden birini kalıcı olarak kadroya katmaya çok yaklaştı.

SÖZLEŞME DETAYLARI MASADA

Haberin detaylarında, taraflar arasında yalnızca sözleşme süresiyle ilgili pürüzlerin kaldığı belirtildi. Görüşmelerin 3 veya 4 yıllık bir kontrat üzerinden devam ettiği, Galatasaray’ın bu hafta içerisinde Osimhen ile yapacağı toplantıda tüm detaylarda anlaşma sağlamasının beklendiği bildirildi.

CİMBOM 75 MİLYONU ÖDEMEYE HAZIR

Victor Osimhen’in bonservisi için Galatasaray’ın İtalyan ekibi Napoli’ye yaptığı teklifler ise Avrupa basınının gündeminde. Relevo’nun haberine göre Galatasaray, 50+5 milyon euroluk resmi bir teklif sundu. Ancak Napoli, bu teklifi yeterli bulmayarak 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinde ısrar etti.

İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio’nun son dakika haberine göre Galatasaray, teklifini 60 milyon euroya yükseltti ancak bu teklif de Napoli tarafından reddedildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılı yönetimden tarihi bir adım geldi. Skorer’de yer alan habere göre Galatasaray, Osimhen’in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeme kararı aldı.