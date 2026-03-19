Cimbom'a Anfield'da ağır yara: Osimhen'in kolu kırıldı, Lang ameliyat masasında!

Kulüp, oyuncunun maç sırasındaki durumu, hastane süreci ve tedavi planlaması hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir."