Cimbom'a Anfield'da ağır yara: Osimhen'in kolu kırıldı, Lang ameliyat masasında!
Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildiğini, Noa Lang'ın ise sağ el başparmağındaki ciddi kesik nedeniyle ameliyat edileceğini duyurdu.
Galatasaray Kulübü, saat 04.30'da resmi bir bilgilendirme yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan futbolcuları Victor Osimhen ve Noa Lang'ın sağlık durumlarını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, her iki oyuncudan da kötü haber geldi.
OSİMHEN'İN SAĞ ÖN KOLUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ
Galatasaray'ın açıklamasında, maçın ilk yarısında sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildiği belirtildi.
Kulüp, oyuncunun maç sırasındaki durumu, hastane süreci ve tedavi planlaması hakkında şu ifadelere yer verdi:
"Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir."
NOA LANG İNGİLTERE'DE AMELİYATA ALINACAK
Mücadelede sakatlık geçiren bir diğer isim olan Noa Lang'ın durumu da kamuoyuyla paylaşıldı.
Maç esnasında reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan Lang'ın sağ el başparmağında ciddi bir kesik oluştuğu ifade edildi.
Meydana gelen bu yaralanma nedeniyle oyuncunun ameliyat edileceği ve söz konusu operasyonun Liverpool'da, kulüp sağlık ekibinin de katılımıyla gerçekleştirileceği bildirildi.