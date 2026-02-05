Cimbom'dan sağ bek hamlesi: Sacha Boey geri dönüyor!
Sarı-kırmızılı tribünlerin sevgilisi Sacha Boey, Bayern Münih defterini kapatarak yeniden İstanbul yoluna düştü.
Ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken ve Süper Lig'de lider olarak yoluna devam eden Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
Transferin son günlerinde hareketliliğini artıran sarı-kırmızılı yönetim, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için başlattığı girişimlerde mutlu sona ulaştı.
Yönetim, eski oyuncusu Sacha Boey'u kiralamak konusunda Alman devi Bayern Münih ile anlaşmaya vardı.
Kış transfer döneminde şu ana kadar Noa Lang, Asprilla ve Can Armando Güner gibi isimleri kadrosuna katan Cimbom, sağ bek takviyesi için eski yıldızı Sacha Boey’u gündemine aldı.
Fransız basınından Foot Mercato, Alman ekibinde sık sık sakatlıklarla boğuşan Sacha Boey'un, Galatasaray tarafından yapılan teklifi kabul ettiğini duyurdu.
BEKLENENİ VEREMEDİ
2024 yılının Ocak ayında Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Boey, Almanya kariyerinde istenilen performansı veremedi. Bavyera ekibinde yedek kulübesine hapsolan Fransız oyuncu, bu sezon toplam 15 maçta forma giymesine rağmen sahada çok fazla süre alamadı.
Ligde herhangi bir skor katkısı yapamayan Boey'un istatistiklerine sadece Almanya Kupası'nda yaptığı 1 asist yansıdı.