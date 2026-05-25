Cimbom'un 10 numara hayalinde 55 milyonluk şok! Galatasaray çekildi, dünya yıldızı o takıma gidiyor...

Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, Manchester City ile yollarını ayıran Bernardo Silva transferinde oyuncunun 55 milyon euroluk talebi sonrası masadan kalktı. Sarı-kırmızılıların geri adım attığı 31 yaşındaki futbolcu için Atletico Madrid ve Juventus yarışa girdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, transfer çalışmalarında önceliğini 10 numara mevkisine veren Galatasaray yönetimi, listesinin ilk sırasına Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'yı aldı.

Futbolcu ile yapılan temaslarda, oyuncu Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme karşılığında toplam 55 milyon euro ücret istedi. Bu talebi oldukça yüksek bulan yönetim, transfer görüşmelerinden geri adım attı.

İSPANYOL EKİBİ TRANSFERDE BİR ADIM ÖNE GEÇTİ

Galatasaray'ın mali şartlar nedeniyle devreden çıkmasının ardından Bernardo Silva için Atletico Madrid devreye girdi.

Transfer yarışında şu an bir adım öne geçen İspanyol ekibi, yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Diğer yandan Juventus'un da transferde hala yarışın içinde olduğu kaydedildi. İtalyan ekibinin, 31 yaşındaki futbolcunun menajeriyle kısa süre içerisinde resmi bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla yoğun bir fikstür geçirdi.

Takımıyla toplam 50 resmi maçta görev alan oyuncu, bu karşılaşmaları 3 gol ve 5 asistlik bir performansla tamamladı.

