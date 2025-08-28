Cimbomun yeni kalecisi kim olacak? İşte üç dünya yıldızı aday…

Aslan, şimdiye kadar 10 milyon Euro’ya kadar çıktı ancak yönetim, Donnarumma sonrası oluşan City’nin satış zorunluluğunu fırsata çevirmek istiyor. Fanatik’in haberine göre, bu hafta transferde kritik gelişmeler yaşanacak ve gözler Ederson için gelecek resmi adımda olacak.