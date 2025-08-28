Cimbomun yeni kalecisi kim olacak? İşte üç dünya yıldızı aday…
Sarı-Kırmızılılar transferde çıtayı en yükseğe koydu! Galatasaray, kaleci operasyonunda dünya futbolunun devleriyle masaya oturdu. Taraftarları heyecanlandıran süreçte üç dünya yıldızı gündemde… İşte kulislerde konuşulan çarpıcı detaylar!
Yeni sezona Günay Güvenç’le başlayan Galatasaray, şampiyonluk ve Avrupa hedefleri için büyük oynuyor.
Yönetim, kaleci transferinde rotayı dünya çapında ses getirecek isimlere çevirdi.
Sarı-Kırmızılıların listesinde üç dev aday var!
EDERSON
Manchester City, kalecisi Ederson için kapıyı araladı. İngiliz devi Galatasaray’ın yapacağı teklifi bekliyor.
Aslan, şimdiye kadar 10 milyon Euro’ya kadar çıktı ancak yönetim, Donnarumma sonrası oluşan City’nin satış zorunluluğunu fırsata çevirmek istiyor. Fanatik’in haberine göre, bu hafta transferde kritik gelişmeler yaşanacak ve gözler Ederson için gelecek resmi adımda olacak.
SENNE LAMMENS
Transfer gündemine damga vuran bir diğer isim Belçikalı genç eldiven Senne Lammens. Geçtiğimiz günlerde 20 milyon Euro karşılığında Manchester United’a transferi neredeyse tamamlanmıştı.
Ancak Galatasaray’dan bir heyet ani bir manevrayla Belçika’ya giderek oyuncu için devreye girdi!
23 yaşındaki Lammens, geçen sezonki olağanüstü performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. City, United ve İnter’in listesine giren genç kaleci için United, Antwerp ile el sıkıştı. Fakat Sarı-Kırmızılılar son kozunu oynadı ve teklifini Antwerp’e bizzat iletti. Bu sürpriz hamle, transfer yarışına yeni bir boyut kazandırdı.
YANN SOMMER
Galatasaray’ın gündemindeki üçüncü isim ise İsviçreli file bekçisi Yann Sommer.
Eğer Lammens’in yolu Manchester United’a düşerse, bu kez Andre Onana’nın eski takımı İnter’e dönmesi gündeme gelecek. Böyle bir senaryoda Sommer’in boşa çıkması kaçınılmaz görünüyor. Sarı-Kırmızılılar da bu ihtimali yakından takip ediyor.