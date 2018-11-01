banner997
"Konuyu farklı bir yere getirmek istedim"
İşte derbinin hakemi
İşte derbinin hakemi
Kadınlar futbol oynayamaz diyenlere rağmen 1. Lig'e çıktılar
Kadınlar futbol oynayamaz diyenlere rağmen 1. Lig'e çıktılar
Mardin'de bomba yüklü araç ele geçirildi
Mardin'de bomba yüklü araç ele geçirildi

Çin'de Tardelli'ye ilginç ceza

Shandong Luneng'in Brezilyalı futbolcusu Diego Tardelli, Şanghay SIPG karşılaşması öncesi milli marş esnasında yüzünü kaşıdığı gerekçesiyle bir maç ceza aldı.

Çin'de Tardelli'ye ilginç ceza

Çin Futbol Birliği, Şanghay SIPG ile oynanan karşılaşma öncesi milli marş esnasında yüzünü kaşıması nedeniyle Shandong Luneng'den Brezilyalı Diego Tardelli'ye bir maç ceza verdi.

Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Şanghay SIPG'nin 4-2 kazandığı karşılaşma öncesi Çin milli marşı sırasında yüzünü kaşıdığı görülen Tardelli'ye, ulusal değerlere saygısızlık ettiği ve topluma kötü örnek olduğu gerekçesiyle bir maç ceza verildiği duyuruldu.

Kariyeri boyunca ülkesinde Sao Paulo, Flamengo, Atletico Mineiro, Rusya'da Anzhi, İspanya'da Real Betis, Hollanda'da PSV ve Katar'da El-Gharafa gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Tardelli, 2015'te Shandong Luneng'e transfer olmuştu.

Çin Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 51 puana sahip Shandong Luneng, 62 puanlı Şanghay SIPG ve 60 puanlı Guangzhou Evergrande'nin ardından 3. sırada bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çin #diego tardelli #shandong luneng
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.