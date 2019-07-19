Çin'den Juventuslu Merih Demiral'a vize engeli

Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı Asya turunun Çin bölümüne, bu ülkeden vize alamadığı için katılamayacak.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı Asya turunun Çin bölümüne, bu ülkeden vize alamadığı için katılamayacak.



Juventus’tan yapılan açıklamada, teknik direktör Maurizio Sarri yönetimindeki siyah-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıklarının Singapur, Çin ve Güney Kore’den oluşan Asya turu ile devam edeceği belirtildi.



Açıklamada, Juventus’un yeni transferi 21 yaşındaki defans oyuncusu Merih Demiral’ın Asya turunun ilk ayağı olan Singapur kısmına katılacağı, ikinci ayak olan Çin'e ise bu ülkeye girmek için gerekli olan vize alımındaki bürokratik engeller sebebiyle gidemeyeceği ifade edildi.



Merih'in, turun Singapur bölümü tamamlandıktan sonra takımdan ayrılarak İtalya'ya döneceği bildirildi.



Öte yandan, açıklamada, sol baldırından sakatlığı bulunan Giorgio Chiellini ile kendilerine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürecek Mattia Perin, Douglas Costa, Sami Khedira, Marko Pjaca ve Aaron Ramsey'in de Asya turuna katılmayacağı kaydedildi.