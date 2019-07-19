FİSKOBİRLİK'ten hükümete çağrı
FİSKOBİRLİK'ten hükümete çağrı
Dere yatağı zehir saçıyor
Dere yatağı zehir saçıyor
Tuncer Cücenoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Tuncer Cücenoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Çin'den Juventuslu Merih Demiral'a vize engeli

Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı Asya turunun Çin bölümüne, bu ülkeden vize alamadığı için katılamayacak.

Çin'den Juventuslu Merih Demiral'a vize engeli

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı Asya turunun Çin bölümüne, bu ülkeden vize alamadığı için katılamayacak. 

Juventus’tan yapılan açıklamada, teknik direktör Maurizio Sarri yönetimindeki siyah-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıklarının Singapur, Çin ve Güney Kore’den oluşan Asya turu ile devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Juventus’un yeni transferi 21 yaşındaki defans oyuncusu Merih Demiral’ın Asya turunun ilk ayağı olan Singapur kısmına katılacağı, ikinci ayak olan Çin'e ise bu ülkeye girmek için gerekli olan vize alımındaki bürokratik engeller sebebiyle gidemeyeceği ifade edildi.

Merih'in, turun Singapur bölümü tamamlandıktan sonra takımdan ayrılarak İtalya'ya döneceği bildirildi.

Öte yandan, açıklamada, sol baldırından sakatlığı bulunan Giorgio Chiellini ile kendilerine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürecek Mattia Perin, Douglas Costa, Sami Khedira, Marko Pjaca ve Aaron Ramsey'in de Asya turuna katılmayacağı kaydedildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #çin #juventus
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.