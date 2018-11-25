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Cleveland Cavaliers evinde kazandı

NBA'de Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 7 sayıyla oynadığı maçta Houston Rockets'ı 117-108 yendi.

Cleveland Cavaliers evinde kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBACleveland Cavaliers, sahasında Houston Rockets'ı 117-108 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Rockets'ı 117-108 yenen ve bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanan Cavaliers, 4. galibiyetine ulaştı.

Collin Sexton'ın 29, Jordan Clarkson'ın 20 sayı attığı Cavaliers'ta Tristan Thompson 16 sayı, 20 ribauntla "double-double" yaptı. Ev sahibi ekipte Cedi Osman, ilk 5'te başlayıp 23 dakika süre aldığı mücadeleyi 7 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ile tamamladı.

Sezonun 9. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta James Harden'ın 40 sayı, 13 asist, 4 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi. Konuk takımda Eric Gordon 28, Clint Capela 12 sayı

Durant'ten 44 sayı

Son şampiyon Golden State Warriors, evinde Sacramento Kings'i 117-116 yendi.

Bu sezon 12. galibiyetini alan Warriors'ta Kevin Durant 44 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 2 blokla oynadı. Bitime 5 saniye kala takımına galibiyeti getiren basketi atan Klay Thompson, 31 sayı üretti.

Kings'te Buddy Hield'ın 28, Marvin Bagley'nin 20 sayısı sezonun 9. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 117-108

Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 124-114

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 111-96

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 98-105

Dallas Mavericks-Boston Celtics: 113-104

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 135-129

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 117-116


Kaynak: AA
Etiketler; #Cleveland Cavaliers #nba
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