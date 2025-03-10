Cleveland Cavaliers seriyi 14 maça çıkardı! İşte NBA'de gecenin sonuçları

NBA'de geceye damga vuran mücadelede Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks’ı 112-100’lük skorla mağlup ederek galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

Doğu Konferansı’nın zirvesinde yer alan Cleveland’da Max Strus 17, Donovan Mitchell 15, Evan Mobley ve Darius Garland ise 13’er sayıyla takımlarına katkı sağladı. Cavaliers, oyunun kontrolünü elinde tutarak Bucks karşısında kritik bir galibiyet aldı.

Ev sahibi Milwaukee Bucks’ta ise Giannis Antetokounmpo’nun 30 ve Damian Lillard’ın 22 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Bucks, sezonun 27. yenilgisini aldı.

CLIPPERS, SACRAMENTO KINGS'İ UZATMALARDA DEVİRDİ

Gecenin bir diğer önemli maçında Los Angeles Clippers, evinde Sacramento Kings’i uzatmalar sonucunda 111-110 mağlup ederek sezonun 35. galibiyetini elde etti.

Maçta Ivica Zubac 22 sayı ve 14 ribaunt ile, James Harden ise 29 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaptı. Kawhi Leonard ve Derrick Jones Jr. da 17'şer sayıyla galibiyete katkı sundu.

Kings cephesinde ise DeMar DeRozan 31 sayı, 10 asist ve Zach LaVine 30 sayı kaydetmesine rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

GECENİN NBA SONUÇLARI:

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets: 127-103

Dallas Mavericks - Phoenix Suns: 116-125

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies: 104-107

Philadelphia 76ers - Utah Jazz: 126-122

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs: 141-124

Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers: 100-112

Portland Trail Blazers - Detroit Pistons: 112-119

Los Angeles Clippers - Sacramento Kings: 111-110 (Uzatmada)