Cleveland Cavaliers seriyi 14 maça çıkardı! İşte NBA'de gecenin sonuçları
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı 112-100 mağlup ederek üst üste 14. galibiyetine ulaştı. Sezonun en formda takımlarından biri olan Cleveland, Max Strus ve Donovan Mitchell’in etkili oyunuyla deplasmanda zafere uzandı.
NBA'de geceye damga vuran mücadelede Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks’ı 112-100’lük skorla mağlup ederek galibiyet serisini 14 maça çıkardı.
Doğu Konferansı’nın zirvesinde yer alan Cleveland’da Max Strus 17, Donovan Mitchell 15, Evan Mobley ve Darius Garland ise 13’er sayıyla takımlarına katkı sağladı. Cavaliers, oyunun kontrolünü elinde tutarak Bucks karşısında kritik bir galibiyet aldı.
Ev sahibi Milwaukee Bucks’ta ise Giannis Antetokounmpo’nun 30 ve Damian Lillard’ın 22 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Bucks, sezonun 27. yenilgisini aldı.
CLIPPERS, SACRAMENTO KINGS'İ UZATMALARDA DEVİRDİ
Gecenin bir diğer önemli maçında Los Angeles Clippers, evinde Sacramento Kings’i uzatmalar sonucunda 111-110 mağlup ederek sezonun 35. galibiyetini elde etti.
Maçta Ivica Zubac 22 sayı ve 14 ribaunt ile, James Harden ise 29 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaptı. Kawhi Leonard ve Derrick Jones Jr. da 17'şer sayıyla galibiyete katkı sundu.
Kings cephesinde ise DeMar DeRozan 31 sayı, 10 asist ve Zach LaVine 30 sayı kaydetmesine rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi.
GECENİN NBA SONUÇLARI:
Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets: 127-103
Dallas Mavericks - Phoenix Suns: 116-125
New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies: 104-107
Philadelphia 76ers - Utah Jazz: 126-122
Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs: 141-124
Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers: 100-112
Portland Trail Blazers - Detroit Pistons: 112-119
Los Angeles Clippers - Sacramento Kings: 111-110 (Uzatmada)
Kaynak: Anadolu Ajansı