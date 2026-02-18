🔴 Club Brugge – Atletico Madrid CANLI İZLE! Club Brugge – Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kаnalda?
Club Brugge ile Atletico Madrid bu akşam saat 23.00’te karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler yayın bilgilerini araştırıyor. İşte maçın saati, yayın kanalı ve stadyum detayları…
Club Brugge ile Atletico Madrid bu akşam futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede karşı karşıya geliyor.
CLUB BRUGGE – ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Club Brugge – Atletico Madrid karşılaşması tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgisi tabii Spor 1 olarak duyuruldu. Yayın erişimi, platformun üyelik ve yayın politikalarına göre değişebiliyor.
CLUB BRUGGE – ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Club Brugge – Atletico Madrid maçı bu akşam saat 23.00’te başlayacak.
CLUB BRUGGE – ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele, Brugge’da Jan Breydel Stadyumu’nda oynanacak.