2018-2019 sezonunda Süper Lig’i şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı elde eden Galatasaray, A Grubu’ndaki ilk maçında bugün Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Peki Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, A Grubu’ndaki ilk maçında bugün Club Brugge ile karşılaşacak.



Jan Breydelstadion’daki karşılaşma TSİ 19.55’te başlayacak. Kritik müsabaka beIN Sports 1’den naklen ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek, Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.



MAÇ KADROSU BELLİ OLDU



Sarı-kırmızılılar, Brugge deplasmanına tek eksikle gitti. Hafta sonu oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe nedeniyle çenesinde kırık oluşan Younes Belhanda kadroda yer almadı. Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıkacağı ilk maç için Belçika’ya götürdüğü isimler şu şekilde: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk,

Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.



DIAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI



Club Brugge ve Galatasaray arasındaki A Grubu ilk maçında, Senegalli forvet Mbaye Diagne eski takımına karşı görev alacak. Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer alan Diagne, Club Brugge formasıyla sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig’in gol kralı olmuştu. Disiplinsiz davranışları ve isteksiz görüntüsü nedeniyle, Diagne, Galatasaray tarafından gözden çıkarılmış ve Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti.



GÖZLER FALCAO’DA



Galatasaray’ın Monaco’dan transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı forma ile ilk Avrupa maçına çıkacak. Hafta sonu lig maçında Kasımpaşa’ya karşı ilk kez Galatasaray formasını giyen ve ilk golüne imza atan Falcao, bu

kez Şampiyonlar Ligi’nde gol arayacak. Yıldız futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi’nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.



DEPLASMANDA ZORLANIYOR



Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Avrupa kupalarında son dönemde deplasmanda başarısız bir performans sergiledi. Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda Almanya’nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, 3-2 kazandığı Schalke 04 maçı sonrasında dış sahadaki 17 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 17 dış saha mücadelesinde rakiplerine 14 kez yenilirken, 3 beraberlik alabildi. Öte yandan, Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda yaptığı son 26 maçta kalesini gole kapatamayarak, kötü bir seri yaşadı.



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