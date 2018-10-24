UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Phillip Cocu, "İyi bir skor almak ve iyi bir pozisyona gelmek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Phillip Cocu, maçın oynanacağı Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Constant Vanden Stock Stadı'nda sarı-lacivertli takımın futbolcularından Yassine Benzia ile basın toplantısı düzenledi.

Hollandalı teknik adam, yarınki karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Çok kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Kesinlikle bizim için kolay bir deplasman olmayacak. İyi bir skor almak ve iyi bir pozisyona gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Yarın akşam takımın sahada hangi sistemle yer alacağına yönelik bir soru üzerine Cocu, "Son karşılaşmalarda kalemizde herhangi bir gol görmedik. Kale önündeki ofansif etkinliğimizi geliştirmemiz gerekiyor bana göre. Yarın nasıl oynayacağımızı da biliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Ayew, antrenman iyi geçerse oynayabilir"

Cocu, Andre Ayew'in sakatlığının ciddi olmadığını belirterek, "Antrenman onun için iyi giderse, herhangi bir reaksiyon göstermezse yarın oynamaya hazır hale gelecektir." diye konuştu.

Anderlecht'in sol kanat oyuncusu Zakaria Bakkali'ye dair düşünceleri sorulan 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok yetenekli bir oyuncu. Dribbling yeteneği üst düzeyde. İnişli çıkışlı bir performans sergiledi. Kaliteli oyunculara her zaman dikkat etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cocu, takımda mental problemler olduğu yönündeki eleştirileri de yanıtlayarak, "Hep birlikte çalışıyoruz. Birlikte daha iyi olmaya gayret ediyoruz. Maçları kazanalım kaybedelim bu kesinlikle bizim için değişmiyor." ifadelerini kullandı.

Baskı artınca oyunculardaki mental sorunun da büyüdüğü değerlendirmesinde bulunan Cocu, "Bazı oyuncular vardır, baskı büyüdükçe kendileri de büyürler. Bazı oyuncular da baskıyı sevmezler. Biz bireysel değil, takım halinde bir şeyler başarmalıyız. Forvetlerimizi doğru pozisyonda topla buluşturursak o zaman zaten goller gelecektir." şeklinde görüş belirtti.



"Forvetler 1-2 gol atarsa baskı üzerlerinden kalkar"

Cocu, "Forvetler 1-2 gol atarsa baskı üzerlerinden kalkar ve her maç gol atmaya başlarlar. Belki bir şans golü bile çok şeyi değiştirebilir. Forvetlerimizin gol atma kaliteleri olduğunu biz görebiliyoruz. Umarım yarın bu üretkenliklerini sahaya yansıtabilirler." ifadelerini kullandı.

Şu anda kendileri için tek önemli şeyin skorlar olduğunun altını çizen Cocu, "Bu turu geçmek, bu gruptan çıkmak istiyoruz. Eğer iyi skor alamazsanız pazar günkü maçı da etkileyebilir. Bu maçı bitireceğiz, dinleneceğiz ve bir dahaki maç için hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yassine Benzia: Hocamız nerede uygun görürse orada oynarım

Sarı-lacivertli futbolcu Yassine Benzia, forvette oynama gibi bir düşüncesi olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Hocamızın böyle bir ihtiyacı olursa oynayabilecek durumdayım. Hocamız nerede uygun görürse orada oynarım." cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin istediği sonuçları elde edememesine ilişkin bir soru üzerine ise Benzia, sarı-lacivertlilerin çok büyük bir kulüp olduğunu ve büyük bir kulübün formasını giydiklerinin farkında olduklarını söyledi.

Benzia, "Belki kader bizi bu noktaya getirdi. Tek yapmamız gereken daha çok çalışmak. Üst üste maçlar kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Fenerbahçe, Anderlecht maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, Anderlecht müsabakası öncesi son idmanını, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Constant Vanden Stock Stadı'nda gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, oyuncular bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından bir süre pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Anderlecht ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 19.55'de başlayacak.