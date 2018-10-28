Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu'nun görevden alındığını duyurdu. Fenerbahçe, sözleşmesi feshedilen Phillip Cocu'ya 1 yıllık alacağı olan 2,5 milyon euroluk bir tazminat ödemesi yapacak. Phillip Cocu'nun görevden alınmasıyla, Spor Toto Süper Lig'de takım çalıştıran yabancı teknik direktör kalmadı. Samandıra'da toplanan Fenerbahçe taraftarı 'Ersun Yanal' sloganı attı. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için Zico-Alex de Souza formülü masada: Sarı lacivertlilerde kısa süre içerisinde teknik direktör sorunu çözülmezse derbide takımın başında Altyapı Koordinatörü David Badia yer alacak.

Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı.



Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı teknik adamın görevden alındığını duyurdu.



Kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu, bu akşam itibarıyla görevinden alınmıştır." denildi.



Phillip Cocu'nun görevden alınmasıyla, Spor Toto Süper Lig'de takım çalıştıran yabancı teknik direktör kalmadı.



Cocu gitti, tribünler dağıldı

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilmesi, sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisine neden oldu.

Tribünlerin tamamına yakınını dolduran Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, 3-1'lik skorun ardından Ülker Stadı'nı terk etmedi.

Hakemin son düdüğünün ardından tribünlerde kalan ve teknik direktör Phillip Cocu gönderilmeden stadı terk etmeyecekleri yönünde tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yönetime çağrıda bulundu.

Yaklaşık yarım saat kadar stadı terk etmeyen sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal ve Yılmaz Vural lehine tezahüratlar yaptı.

Phillip Cocu'nun görevden alındığının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolseverler, daha sonra stadı terk etti.



Cocu, Ülker Stadı'ndan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'ne sahasında 3-1 yenilen Fenerbahçe'de görevden alınan teknik direktör Phillip Cocu, Ülker Stadı'ndan ayrıldı.

Futbolcuların kullandığı kapıdan yardımcılarıyla çıkan Cocu, soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Oldukça moralsiz olduğu gözlenen Cocu, stattan özel aracıyla çıkış yaptı.



Tribünlerde istifa sesleri

Bugün oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçının 70. dakikasında tribünler Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’yu istifaya davet etmişti.



Ersun Yanal sesleri

Cocu'yu istifaya çağıran taraftarlar bir süre sonra teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahürat yaptılar.









Ali Koç yeni teknik adam olarak kimleri düşünüyor?

Süper Haber'de yer alan habere göre teknik direktör için en çok adı geçen isimler belli oldu.



1- Tayfun Korkut

Alman Bundesliga kulüplerinden Stuttgart'ta teknik direktör olarak sezona başlayan ve görevine son verilen Tayfun Korkut, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için en büyük aday konumunda.



2- Conte

Chelsea'den ayrıldıktan sonra henüz hiçbir takımın başıan geçmeyen Conte için Ali Koç'un bizzat devreye gireceği ve kesenin ağzını açacağı öğrenildi. Conte için İspanyol devi Real Madrid'in de devrede olması bu transferi zora sokan etmenlerden.



3- Ayku Kocaman

Ali Koç'un Türk teknik direktör olarak düşündüğü tek isim olan Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirilecek. Kulüp çalıştırmayacağını açıklayan Kocaman ikna edilmeye çalışılacak.



4- Zico

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde eden Brezilyalı çalıştırıcı Zico'da alternatifler arasında



