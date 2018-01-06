"Takımdaki herkes birbirini hissetmeye başladı. Bundan dolayı son derece umutlu ve mutluyum. Herkesin gülebildiğini görmek güzel"

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, takımlarında çok güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu belirterek, "Herkesin gülebildiğini görmek güzel." dedi.

Tecrübeli futbolcu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Süper Lig'e kötü başlamalarına rağmen son dönemde elde ettikleri galibiyetlerle takımlarındaki havanın çok daha iyi bir seviyeye geldiğini ifade etti.



"Lige bir takım şanssızlıklardan dolayı iyi başlayamadığımızı düşünüyorum. Geriye dönüp baktığımda bu şanssızlıkların sanki bizim için iyi olacağı yönünde bir inancım vardı." şeklinde görüş belirten İsmail Köybaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu inancımı da her zaman gerek arkadaşlarıma gerekse de taraftarlarımıza yaymaya çalıştım. Hiçbir zaman ümitlerini kaybetmemeleri gerektiğini söyledim. Çünkü bir şanssızlığın var olduğuna inanıyordum. Geldiğimiz noktada da inancım beni yanıltmadı. Çünkü yakaladığımız bir galibiyet serimiz var. Galibiyetlerle birlikte çok güzel bir ortam da oluştu, çünkü futbolda sonuç çok ama çok önemlidir. Baktığınızda lig çok uzun bir maraton ve bu dönemde arkadaşlıklarla gelen mutluluğa çok ihtiyaç var. Burada bir sinerjiden söz ediyorum, masöründen futbolcusuna, mutfakta çalışanından sahada görev yapan herkesin bir arada oluşturabildiği bir şey bu."



Antalya'da gerçekleştirdikleri kampı iyi geçirmek istediklerini anlatan milli futbolcu, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Takımdaki herkes birbirini hissetmeye başladı. Bundan dolayı son derece umutlu ve mutluyum. Herkesin gülebildiğini görmek güzel. Ben bu anlamda son derece mutluyum. Tabii ki de zor geçecek, günümüz futboluna baktığınızda ben hiçbir şeyin kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda Aykut hocamın, 'Artık günümüz futbolunda irade futbolu var.' şeklinde bir sözü vardır. Bu konu üzerine düşündüm ve hocamın gerçekten çok doğru söylediğini fark ettim. Evet, herkes bir şeyler yapmak için çalışıyor ama iradeni ne kadar uzun süre koruyabilirsen ve devam ettirebilirsen başarılı oluyorsun. Bu yolda kendimizi geliştirip daha güçlü bir seviyeye gelmeliyiz diye düşünüyorum."

İsmail Köybaşı, taraftarların verdiği desteğin kendileri için önemli olduğunu anlatarak, "Taraftarla beraber oynamak farklı bir duygudur. Onların sevgisini, hırsını hissetmek çok farklı bir şeydir. Ev sahibi olmanın karşılığı budur. Hem stattaki taraftarlarımızla hem de dışarıdaki taraftarlarla bütünleşebilmek çok önemli. Onların bize verdiği enerjiyi hissetmek önemlidir. Benim üzerinde durduğum bir konu da bu." diye konuştu.