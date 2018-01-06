İspanyol ekibi Barcelona, Liverpool'da forma giyen Coutinho'yu transfer ettiğini duyurdu

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu renklerine bağladı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı ve anlaşmada 400 milyon avroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu belirtildi.



İngiliz basını, İspanyol ekibi Barcelona'nın, uzun süredir gündeminde olan Brezilyalı futbolcu için 160 milyon avro bonservis ödeyeceğini, bu rakamın Coutinho'yu Barcelona'nın en pahalı futbolcusu yaptığını kaydetti.



Katalan kulübü, sosyal medya hesabından Coutinho'ya "Hoş geldin" mesajı gönderdi.



Liverpool'un 2013 yılında Inter'den 13 milyon avroya renklerine bağladığı Coutinho, "Kırmızılar"da çıktığı 200 maçta 54 gole imza attı.



Brezilyalı futbolcu, Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için Barcelona'nın son 16 turunda Chelsea ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.