Crespo Serie A'ya imza atmak üzere

Yeni transferlerle birlikte takımdan ayrılma ihtimali yükselen orta saha Miguel Crespo bir süredir Serie A takımlarıyla transfer görüşmeleri yapıyor.Transferin gerçekleşip Crespo'nun Serie A'ya imza atması an meselesi...

Crespo Serie A'ya imza atmak üzere
Crespo Serie A'ya imza atmak üzere
Editör: Nihat Çarboğa
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Yeni transferlerle birlikte takımdan ayrılma ihtimali yükselen orta saha Miguel Crespo bir süredir Serie A takımlarıyla transfer görüşmeleri yapıyor.Transferin gerçekleşip Crespo'nun Serie A'ya imza atması an meselesi...

CRESPO SERİE A'YA İMZA ATMAK ÜZERE

Crespo Serie A'ya imza atmak üzere - Resim : 1

Crespo'nun Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaştığı belirtildi.

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre Genoa kulübünün 3.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı ve imzaların yakın zamanda atılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin 2021 yılında Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 65 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

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