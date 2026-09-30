Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından milli takım kampından ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamptan ayrıldığını duyurdu.
Ronaldo, kararı Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından aldığını belirtti.
Ronaldo açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısı sonrasında, Portekiz Federasyon Başkanı ile yaptığım görüşme sonucunda milli takım kampından ayrıldım. Portekiz halkına bu kararımla ilgili nedenlerim hakkında bilgi vereceğim. Şimdi tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim"
JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI SONRASI AYRILDI
41 yaşındaki futbolcunun kamptan ayrılması, Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısında Ronaldo ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından gerçekleşti.
NORVEÇ MAÇINDA OYNAMAMIŞTI
Ronaldo, Portekiz'in son oynadığı Norveç müsabakasında görev almamıştı. Milli futbolcunun o günlerde antrenmana da çıkmadığı ifade edilmişti.
Portekiz Milli Takımı, Uluslar Ligi kapsamında yarın deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.