Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından milli takım kampından ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı - Resim: 1

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamptan ayrıldığını duyurdu.

1 6
Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı - Resim: 2

Ronaldo, kararı Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından aldığını belirtti.

2 6
Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı - Resim: 3

Ronaldo açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısı sonrasında, Portekiz Federasyon Başkanı ile yaptığım görüşme sonucunda milli takım kampından ayrıldım. Portekiz halkına bu kararımla ilgili nedenlerim hakkında bilgi vereceğim. Şimdi tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim"

3 6
Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı - Resim: 4

JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI SONRASI AYRILDI

41 yaşındaki futbolcunun kamptan ayrılması, Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısında Ronaldo ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından gerçekleşti.

4 6
Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı - Resim: 5

NORVEÇ MAÇINDA OYNAMAMIŞTI

Ronaldo, Portekiz'in son oynadığı Norveç müsabakasında görev almamıştı. Milli futbolcunun o günlerde antrenmana da çıkmadığı ifade edilmişti.

5 6
Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı - Resim: 6

Portekiz Milli Takımı, Uluslar Ligi kapsamında yarın deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.

6 6
cristiano ronaldo