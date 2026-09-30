Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı

Ronaldo açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısı sonrasında, Portekiz Federasyon Başkanı ile yaptığım görüşme sonucunda milli takım kampından ayrıldım. Portekiz halkına bu kararımla ilgili nedenlerim hakkında bilgi vereceğim. Şimdi tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim"