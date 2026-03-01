Cristiano Ronaldo sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl?
Suudi Pro Ligi'nde Al-Nassr'ın Cumartesi günü Al-Fayha'yı 3-1 yenerek liderliğe yükseldiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Cristiano Ronaldo'nun durumu belli oldu.
Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışında Cumartesi günü Al-Nassr ile Al-Fayha karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadeleyi 3-1 kazanan Al-Nassr, bu galibiyetle Al-Ahli'yi geride bırakarak ligin zirvesine yeniden yerleşti.
Ancak takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun maçın ikinci yarısında sakatlanarak sahayı terk etmesi taraftarlar arasında endişe yarattı.
Teknik Direktör Jorge Jesus, Portekizli forvetin sağlık durumu hakkındaki soru işaretlerini gidermek üzere maç sonunda kameralar karşısına geçti.
Portekizli tecrübeli milli oyuncu, erken değişikliğinden önce sahada zorlu anlar yaşadı. Karşılaşmanın başlarında Mohamed Simakan'ın çok hafif bir temas sonucu yerde kalmasıyla Al-Nassr tartışmalı bir penaltı kazandı. Genellikle penaltı atışlarında hata yapmayan Ronaldo, topu sol direğin yanından auta göndererek fırsatı değerlendiremedi.
Chris Smalling'in takımı Al-Fayha, Abdulelah Al-Amri'nin kendi kalesine attığı golle devre arasına önde girdi. Al-Nassr'ın hücum hattı, gecenin büyük bölümünde ev sahibi takımın katı savunmasını aşmakta zorlanarak liderlik yarışında pahalıya mal olabilecek bir yenilginin eşiğine geldi.
JORGE JESUS'TAN RONALDO AÇIKLAMASI
Maçın bitiş düdüğünün ardından basına değerlendirmelerde bulunan Jorge Jesus, Ronaldo'nun oyundan alınmasının ciddi bir yırtık veya incinmeden kaynaklanmadığını, kararın önlem amaçlı olduğunu vurguladı.
Deneyimli teknik adam, sezonun yoğun dönemlerinde oyuncusunun fiziksel yükünü yönetmek için bu adımı attığını belirterek şunları söyledi:
"Kas yorgunluğu hissetti. 2-1 öne geçtikten sonra riske girmek istemedim ve onu oyundan aldım. Sağlık ekibi durumunu değerlendirecek, ancak hissettiği şey sadece kas yorgunluğuydu."
Teknik direktörün oyun okuması sahaya doğru yansıdı ve Al-Nassr, 72. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği golle Al-Fayha'nın direncini kırmayı başardı. Kısa süre sonra Joao Felix'in kaleciden seken şutu geri dönüşü tamamlarken, Abdullah Al-Hamdan'ın attığı üçüncü gol ev sahibi takımın umutlarını tamamen bitirdi.
Maçın sonlarına doğru rakibin fiziksel olarak yorulacağını öngördüğünü ifade eden Jesus, şu ifadeleri kullandı:
"Önemli bir galibiyetti. Maç zordu, oyuncularıma da önceden uyarmıştım. İkinci yarıda işleri kendimiz için kolaylaştırdık ve skoru çevirmeyi başardık."
Al-Nassr'da yedek kulübesinden gelen oyuncular, üç puanın alınmasında somut bir etki yarattı. Oyuncu değişikliklerinin zamanlamasına dikkat çeken Jesus, sözlerini şöyle noktaladı:
"Al-Fayha'nın ikinci yarıya fiziksel kapasitesi daha düşük bir şekilde gireceğini ve bize ayak uyduramayacağını biliyordum. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirdik. Bir teknik direktör olarak benim görevim, maçın ayrıntılarını hassas bir şekilde okumak ve doğru zamanda doğru oyuncu değişikliklerini yapmak. Ancak bunun için maçı belirleyebilecek ve fark yaratabilecek oyunculara sahip olmak da gerekiyor."