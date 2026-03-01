Cristiano Ronaldo sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl?

Al-Nassr'da yedek kulübesinden gelen oyuncular, üç puanın alınmasında somut bir etki yarattı. Oyuncu değişikliklerinin zamanlamasına dikkat çeken Jesus, sözlerini şöyle noktaladı:

"Al-Fayha'nın ikinci yarıya fiziksel kapasitesi daha düşük bir şekilde gireceğini ve bize ayak uyduramayacağını biliyordum. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirdik. Bir teknik direktör olarak benim görevim, maçın ayrıntılarını hassas bir şekilde okumak ve doğru zamanda doğru oyuncu değişikliklerini yapmak. Ancak bunun için maçı belirleyebilecek ve fark yaratabilecek oyunculara sahip olmak da gerekiyor."