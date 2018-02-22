UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Kızılyıldız'ı 1-0 mağlup eden CSKA Moskova tur atladı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Kızılyıldız'ı 1-0 mağlup eden CSKA Moskova tur atladı.



Rus temsilcisi CSKA Moskova, golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Sırbistan ekibini başkent Moskova'da ağırladı.



Alan Dzagoev'in 45. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün giden CSKA Moskova, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korudu ve adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu.



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda diğer rövanş maçları yarın oynanacak.