UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Kızılyıldız'ı 1-0 mağlup eden CSKA Moskova tur atladı.
Rus temsilcisi CSKA Moskova, golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Sırbistan ekibini başkent Moskova'da ağırladı.
Alan Dzagoev'in 45. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün giden CSKA Moskova, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korudu ve adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda diğer rövanş maçları yarın oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Kızılyıldız'ı 1-0 mağlup eden CSKA Moskova tur atladı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Kızılyıldız'ı 1-0 mağlup eden CSKA Moskova tur atladı.