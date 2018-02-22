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CSKA Moskova UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Kızılyıldız'ı 1-0 mağlup eden CSKA Moskova tur atladı.

CSKA Moskova UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Kızılyıldız'ı 1-0 mağlup eden CSKA Moskova tur atladı.

Rus temsilcisi CSKA Moskova, golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Sırbistan ekibini başkent Moskova'da ağırladı.

Alan Dzagoev'in 45. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün giden CSKA Moskova, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korudu ve adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda diğer rövanş maçları yarın oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #CSKA Moskova #uefa avrupa ligi
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