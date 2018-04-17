THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında CSKA Moskova, sahasında konuk ettiği Khimki'yi yenerek seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında CSKA Moskova, sahasında Khimki'yi 98-95 yenerek seride 1-0 öne geçti.



Megasport Arena'da iki Rusya temsilcisini karşı karşıya getiren maça iyi başlayan Khimki, ilk periyodunu 34-25 önde bitirdiği mücadelenin devre arasına 54-46 üstün gitti.



CSKA Moskova, üçüncü çeyrekte oyunu dengelese de son periyoda önde giden taraf, 75-72'lik skorla Khimki oldu.



Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü çeyreğin başlarında öne geçmeyi başaran ev sahibi ekip, skor üstünlüğünü mücadelenin sonuna kadar koruyarak rakibini 98-95 yendi.



Play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçen CSKA Moskova'da Sergio Rodriguez 22, Othello Hunter 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Khimki'de Alexey Shved'in 22, Egor Vialtsev'in 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



Serinin ikinci maçı, yine CSKA Moskova'nın ev sahipliğinde 19 Nisan Perşembe günü oynanacak.





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