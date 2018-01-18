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Cucine Lube: 3 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında konuk olduğu İtalyan ekibi Cucine Lube'ye 3-1 yenildi.

Cucine Lube: 3 - Fenerbahçe: 1

 Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında konuk olduğu İtalyan ekibi Cucine Lube'ye 3-1 yenildi.

İtalya'nın Civitanova Marche şehrindeki Eurosuole Forum'da oynanan karşılaşmayı 25-22, 25-11, 21-25 ve 25-12'lik setlerin ardından 3-1 ev sahibi ekip Cucine Lube kazandı.

Sarı-lacivertliler, üç haftanın ardından grubunda henüz galibiyetle tanışamadı ve son sırada kaldı. İtalyan ekibi ise grubunda ikinci galibiyetini elde ederek ikinci sırada yer aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı #Cucine Lube #cev şampiyonlar ligi #a grubu
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