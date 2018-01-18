Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında konuk olduğu İtalyan ekibi Cucine Lube'ye 3-1 yenildi.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında konuk olduğu İtalyan ekibi Cucine Lube'ye 3-1 yenildi.



İtalya'nın Civitanova Marche şehrindeki Eurosuole Forum'da oynanan karşılaşmayı 25-22, 25-11, 21-25 ve 25-12'lik setlerin ardından 3-1 ev sahibi ekip Cucine Lube kazandı.



Sarı-lacivertliler, üç haftanın ardından grubunda henüz galibiyetle tanışamadı ve son sırada kaldı. İtalyan ekibi ise grubunda ikinci galibiyetini elde ederek ikinci sırada yer aldı.